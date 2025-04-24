В одном из садиков Тюмени двухлетний мальчик пробил голову. Об этом рассказала его мама в одном из местных пабликов. Ребенку наложили несколько швов.
«В 8 утра сына увели в детский садик в 9:18. После чего позвонили и сообщили, что ему нужна медицинская помощь. Потом была скорая, ОКБ №2, инспектор ПДН, судебно-медицинская экспертиза, рентген и компьютерная томография, ему зашили голову», — такой пост оставила тюменка в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники детского сада рассказали маме, что ее сын травмировался во время танцевального занятия, которое проводилось в группе. Тюменке сообщили, что на мальчика упала партнерша. Женщина утверждает, что ее сыну всего два года.
В департаменте здравоохранения сообщили, что не могут предоставить информацию по этому инциденту поскольку отсутствуют какие-либо данные о пострадавшем ребенке. Пост написан анонимно без указания номера детского сада.
Корреспондент агентства по телефону попытался связаться с комиссией по делам несовершеннолетних и департаментом образования Тюмени. Однако получить оперативный комментарий не удалось. Туда отправлен письменный запрос.
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