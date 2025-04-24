24 апреля 2025

В тюменском садике ребенок пробил голову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик травмировался во время занятий в группе
Мальчик травмировался во время занятий в группе Фото:

В одном из садиков Тюмени двухлетний мальчик пробил голову. Об этом рассказала его мама в одном из местных пабликов. Ребенку наложили несколько швов.

«В 8 утра сына увели в детский садик в 9:18. После чего позвонили и сообщили, что ему нужна медицинская помощь. Потом была скорая, ОКБ №2, инспектор ПДН, судебно-медицинская экспертиза, рентген и компьютерная томография, ему зашили голову», — такой пост оставила тюменка в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники детского сада рассказали маме, что ее сын травмировался во время танцевального занятия, которое проводилось в группе. Тюменке сообщили, что на мальчика упала партнерша. Женщина утверждает, что ее сыну всего два года.

В департаменте здравоохранения сообщили, что не могут предоставить информацию по этому инциденту поскольку отсутствуют какие-либо данные о пострадавшем ребенке. Пост написан анонимно без указания номера детского сада.

Корреспондент агентства по телефону попытался связаться с комиссией по делам несовершеннолетних и департаментом образования Тюмени. Однако получить оперативный комментарий не удалось. Туда отправлен письменный запрос.

Ребенку всего два года
Ребенку всего два года
Фото:

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В одном из садиков Тюмени двухлетний мальчик пробил голову. Об этом рассказала его мама в одном из местных пабликов. Ребенку наложили несколько швов. «В 8 утра сына увели в детский садик в 9:18. После чего позвонили и сообщили, что ему нужна медицинская помощь. Потом была скорая, ОКБ №2, инспектор ПДН, судебно-медицинская экспертиза, рентген и компьютерная томография, ему зашили голову», — такой пост оставила тюменка в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники детского сада рассказали маме, что ее сын травмировался во время танцевального занятия, которое проводилось в группе. Тюменке сообщили, что на мальчика упала партнерша. Женщина утверждает, что ее сыну всего два года. В департаменте здравоохранения сообщили, что не могут предоставить информацию по этому инциденту поскольку отсутствуют какие-либо данные о пострадавшем ребенке. Пост написан анонимно без указания номера детского сада. Корреспондент агентства по телефону попытался связаться с комиссией по делам несовершеннолетних и департаментом образования Тюмени. Однако получить оперативный комментарий не удалось. Туда отправлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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