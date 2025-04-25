25 апреля 2025

Жители Кургана жалуются на разрушение бордюров автомобилистами у нового магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Кургана жалуются на разрушение бордюров автомобилистами
Жители Кургана жалуются на разрушение бордюров автомобилистами Фото:

В Заозерном районе Кургана автомобилисты разбивают новые бордюры у магазина «Магнит». Местные жители заметили колеи на газоне и поврежденные элементы благоустройства, которое провели всего год назад. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Заозерном автомобилисты разбивают новые бордюры
В Заозерном автомобилисты разбивают новые бордюры
Фото:

«Не так давно здесь благоустроили участок вокруг нового магазина. И уже разбиваются бордюры, на земле колеи от колес. Ненадолго так нового благоустройства хватит», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на подписчика. Отмечается, что автомобилисты используют газон в качестве парковки, заезжая на него и разрушая элементы благоустройства. Работы на этом участке завершили в прошлом году.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района в Кургане жалуются на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайоне. Автомобилисты паркуются на газоне, где растут деревья, и даже подсыпали участок щебнем. Во время недавнего ремонта проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, спровоцировало создание стихийной стоянки. 

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В Заозерном районе Кургана автомобилисты разбивают новые бордюры у магазина «Магнит». Местные жители заметили колеи на газоне и поврежденные элементы благоустройства, которое провели всего год назад. Об этом сообщается в социальных сетях. «Не так давно здесь благоустроили участок вокруг нового магазина. И уже разбиваются бордюры, на земле колеи от колес. Ненадолго так нового благоустройства хватит», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на подписчика. Отмечается, что автомобилисты используют газон в качестве парковки, заезжая на него и разрушая элементы благоустройства. Работы на этом участке завершили в прошлом году. Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района в Кургане жалуются на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайоне. Автомобилисты паркуются на газоне, где растут деревья, и даже подсыпали участок щебнем. Во время недавнего ремонта проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, спровоцировало создание стихийной стоянки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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