В Заозерном районе Кургана автомобилисты разбивают новые бордюры у магазина «Магнит». Местные жители заметили колеи на газоне и поврежденные элементы благоустройства, которое провели всего год назад. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Не так давно здесь благоустроили участок вокруг нового магазина. И уже разбиваются бордюры, на земле колеи от колес. Ненадолго так нового благоустройства хватит», — сообщает telegram-канал «Зазик» со ссылкой на подписчика. Отмечается, что автомобилисты используют газон в качестве парковки, заезжая на него и разрушая элементы благоустройства. Работы на этом участке завершили в прошлом году.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Заозерного района в Кургане жалуются на несанкционированную парковку на газоне в шестом микрорайоне. Автомобилисты паркуются на газоне, где растут деревья, и даже подсыпали участок щебнем. Во время недавнего ремонта проезда был обустроен заезд на этот участок, что, возможно, спровоцировало создание стихийной стоянки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».