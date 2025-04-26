26 апреля 2025

Участок в Кургане, где хотели построить высотку, отдали детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Землю передали соцучреждению
Землю передали соцучреждению Фото:

Городской пустырь, где хотели построить 12-ти этажный дом, передали курганскому детсаду «Любознайка». Об этом сообщили в мэрии Кургана.

«Земельный участок в границах улиц Ленина, Коли Мяготина, Савельева, Гоголя в Кургане предоставлен в бессрочное пользование детсаду №1 „Любознайка“. Здесь планируется обустроить площадку для игр и занятий спортом», — указано в ответе представителей администрации города на сайте «Обратись». В 2019 году в мэрии говорили, что здесь будет возводиться высотка.

Ранее курганцы, проживающие в домах №129 и №131 на улице Гоголя, а также в доме №39 на улице Савельева просили городские власти провести уборку территории после сноса деревянного двухэтажного дома. В ответах чиновники писали, что застройщик будет строить многоэтажный дом.

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Городской пустырь, где хотели построить 12-ти этажный дом, передали курганскому детсаду «Любознайка». Об этом сообщили в мэрии Кургана. «Земельный участок в границах улиц Ленина, Коли Мяготина, Савельева, Гоголя в Кургане предоставлен в бессрочное пользование детсаду №1 „Любознайка“. Здесь планируется обустроить площадку для игр и занятий спортом», — указано в ответе представителей администрации города на сайте «Обратись». В 2019 году в мэрии говорили, что здесь будет возводиться высотка. Ранее курганцы, проживающие в домах №129 и №131 на улице Гоголя, а также в доме №39 на улице Савельева просили городские власти провести уборку территории после сноса деревянного двухэтажного дома. В ответах чиновники писали, что застройщик будет строить многоэтажный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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