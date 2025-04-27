Начальник Центра управления регионом (ЦУР) в Тюменской области Роман Рзаев уходит с должности. Его ждет пост в правительстве региона, — рассказал URA.RU источник в политистеблишменте.
«Последний рабочий день у Рзаева был 25 апреля. В правительстве он получит руководящую должность, назначение случится в ближайшее время», — объяснил агентству собеседник.
Агентство обратилось за комментарием в инфоцентр правительства региона. Ответ ожидается.
Роман Рзаев возглавлял тюменский ЦУР с момента его основания в 2020 году. Он также известен победами в телевизионных интеллектуальных играх. Как ранее сообщало URA.RU, Рзаев стал обладателем Хрустальной совы в корпоративной лиге клуба «Что? Где? Когда?».
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