27 апреля 2025

Тюменский чиновник покинул должность ради места в правительстве региона. Инсайд

В Тюмени ушел с должности начальник ЦУР Роман Рзаев
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Рзаев возглавлял Тюменский ЦУР с момента его открытия в 2025 году
Роман Рзаев возглавлял Тюменский ЦУР с момента его открытия в 2025 году Фото:

Начальник Центра управления регионом (ЦУР) в Тюменской области Роман Рзаев уходит с должности. Его ждет пост в правительстве региона, — рассказал URA.RU источник в политистеблишменте.

«Последний рабочий день у Рзаева был 25 апреля. В правительстве он получит руководящую должность, назначение случится в ближайшее время», — объяснил агентству собеседник.

Агентство обратилось за комментарием в инфоцентр правительства региона. Ответ ожидается.

Роман Рзаев возглавлял тюменский ЦУР с момента его основания в 2020 году. Он также известен победами в телевизионных интеллектуальных играх. Как ранее сообщало URA.RU, Рзаев стал обладателем Хрустальной совы в корпоративной лиге клуба «Что? Где? Когда?».

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Начальник Центра управления регионом (ЦУР) в Тюменской области Роман Рзаев уходит с должности. Его ждет пост в правительстве региона, — рассказал URA.RU источник в политистеблишменте. «Последний рабочий день у Рзаева был 25 апреля. В правительстве он получит руководящую должность, назначение случится в ближайшее время», — объяснил агентству собеседник. Агентство обратилось за комментарием в инфоцентр правительства региона. Ответ ожидается. Роман Рзаев возглавлял тюменский ЦУР с момента его основания в 2020 году. Он также известен победами в телевизионных интеллектуальных играх. Как ранее сообщало URA.RU, Рзаев стал обладателем Хрустальной совы в корпоративной лиге клуба «Что? Где? Когда?».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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