Тюменцев зовут работать в детских лагерях

В Тюменской области открыли больше 270 вакансий в детских лагерях. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области. 14 учреждений „Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области“ объявили о наборе сотрудников», — говорится в сообщении.
В настоящий момент тюменцам предлагают вакансии повара, официанта, горничной, инструктора по физкультуре и другие. Отмечается, что работодатели предлагают служебный транспорт, питание, спецодежду и другие льготы.
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