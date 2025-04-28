Тюменцев зовут работать в детских лагерях

В Тюменской области открыто больше 270 вакансий в системе отдыха и оздоровления
© Служба новостей «URA.RU»
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Детским лагерям Тюмени нужны повара, инструкторы и другой персонал
Детским лагерям Тюмени нужны повара, инструкторы и другой персонал Фото:

В Тюменской области открыли больше 270 вакансий в детских лагерях. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области. 14 учреждений „Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области“ объявили о наборе сотрудников», — говорится в сообщении.

В настоящий момент тюменцам предлагают вакансии повара, официанта, горничной, инструктора по физкультуре и другие. Отмечается, что работодатели предлагают служебный транспорт, питание, спецодежду и другие льготы. 

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В Тюменской области открыли больше 270 вакансий в детских лагерях. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «Более 270 вакансий открыто в детских лагерях Тюменской области. 14 учреждений „Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области“ объявили о наборе сотрудников», — говорится в сообщении. В настоящий момент тюменцам предлагают вакансии повара, официанта, горничной, инструктора по физкультуре и другие. Отмечается, что работодатели предлагают служебный транспорт, питание, спецодежду и другие льготы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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