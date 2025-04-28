В Тюмени открыли магазин для «покорителей гор»

В Тюмени открыли первый магазин для альпинистов и путешественников Bask
© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд представляют одежду для профессиональных альпинистов
Бренд представляют одежду для профессиональных альпинистов Фото:

В Тюмени открыли первый магазин снаряжения для экстремального туризма российского бренда Bask. Информация о запуске опубликована на сайте торгового центра, где и будет располагаться торговая точка. Одежда и снаряжение там продается как для профессиональных альпинистов, так и бля любителей.

«Открылся фирменный магазин Bask — одежда и снаряжение для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий», — анонсировал ТЦ на своем сайте. Это первая точка продаж, которая появилась в Тюмени.

На официальном сайте магазина Bask сказано, что бренд основали два брата-альпиниста. В одежде от бренда в свое время был замечен знаменитые советский альпинист Анатолий Букреев, который четыре раза покорил Эверест.

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В Тюмени открыли первый магазин снаряжения для экстремального туризма российского бренда Bask. Информация о запуске опубликована на сайте торгового центра, где и будет располагаться торговая точка. Одежда и снаряжение там продается как для профессиональных альпинистов, так и бля любителей. «Открылся фирменный магазин Bask — одежда и снаряжение для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий», — анонсировал ТЦ на своем сайте. Это первая точка продаж, которая появилась в Тюмени. На официальном сайте магазина Bask сказано, что бренд основали два брата-альпиниста. В одежде от бренда в свое время был замечен знаменитые советский альпинист Анатолий Букреев, который четыре раза покорил Эверест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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