В Тюмени открыли магазин для «покорителей гор»

В Тюмени открыли первый магазин снаряжения для экстремального туризма российского бренда Bask. Информация о запуске опубликована на сайте торгового центра, где и будет располагаться торговая точка. Одежда и снаряжение там продается как для профессиональных альпинистов, так и бля любителей.
«Открылся фирменный магазин Bask — одежда и снаряжение для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий», — анонсировал ТЦ на своем сайте. Это первая точка продаж, которая появилась в Тюмени.
На официальном сайте магазина Bask сказано, что бренд основали два брата-альпиниста. В одежде от бренда в свое время был замечен знаменитые советский альпинист Анатолий Букреев, который четыре раза покорил Эверест.
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