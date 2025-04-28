Масштабный рок-фестиваль в Тобольске (Тюменская область), который анонсировал глава города Петр Вагин, пройдет в формате «три в одном». Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля.
«На фестивале „Абалак-фест“ планируется объединить рокеров и байкеров. Для меломанов будут играть группы, а для мотоциклистов пройдут шоу и соревнования. Кроме того, будет большая зона в духе фестиваля пенного», — сообщили URA.RU в оргкомитете.
Ранее глава Тобольска сообщал, что фестиваль пройдет 22 и 23 августа. Ожидается, что его посетят пять тысяч человек.
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