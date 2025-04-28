Мэр Тобольска Вагин объединит рокеров, байкеров и любителей пенного

Рок-фестиваль в Тобольске «Абалак-фест» пройдет с мотошоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль пройдет в Тобольске в конце августа (архивное фото)
Рок-фестиваль пройдет в Тобольске в конце августа (архивное фото) Фото:

Масштабный рок-фестиваль в Тобольске (Тюменская область), который анонсировал глава города Петр Вагин, пройдет в формате «три в одном». Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля. 

«На фестивале „Абалак-фест“ планируется объединить рокеров и байкеров. Для меломанов будут играть группы, а для мотоциклистов пройдут шоу и соревнования. Кроме того, будет большая зона в духе фестиваля пенного», — сообщили URA.RU в оргкомитете. 

Ранее глава Тобольска сообщал, что фестиваль пройдет 22 и 23 августа. Ожидается, что его посетят пять тысяч человек. 

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Масштабный рок-фестиваль в Тобольске (Тюменская область), который анонсировал глава города Петр Вагин, пройдет в формате «три в одном». Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете фестиваля.  «На фестивале „Абалак-фест“ планируется объединить рокеров и байкеров. Для меломанов будут играть группы, а для мотоциклистов пройдут шоу и соревнования. Кроме того, будет большая зона в духе фестиваля пенного», — сообщили URA.RU в оргкомитете.  Ранее глава Тобольска сообщал, что фестиваль пройдет 22 и 23 августа. Ожидается, что его посетят пять тысяч человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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