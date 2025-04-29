ЦБ: билеты в транспорте подорожали в Курганской области на 27 процентов

В Курганской области подорожали проезды в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заметнее всего за 12 месяцев в Курганской области подорожал проезд в транспорте
Заметнее всего за 12 месяцев в Курганской области подорожал проезд в транспорте Фото:

В Курганской области за последние 12 месяцев заметнее всего выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

По информации ведомства, за год цены на услуги пассажирского транспорта увеличились на 26,80%, что существенно выше по сравнению с другими категориями услуг. «Цены на услуги железнодорожного транспорта в марте стали выше во многом из-за сезонного изменения тарифов. За 12 месяцев цены на услуги пассажирского транспорта выросли существенно больше (26,80%), чем на другие услуги», — отметили в Банке России. Также подорожали медицинские услуги, в особенности стоматологические, что связано с ростом издержек на оплату труда и расходные материалы. За 12 месяцев стоматологические услуги подорожали сильнее, чем медицинские услуги в целом.

В то же время отмечается снижение стоимости отдыха внутри страны и за рубежом. В регионе подешевели путевки в санатории на фоне снижения спроса. По всей стране расширились полетные программы и появилось больше прямых рейсов в отдельные страны, что привело к снижению цен на зарубежный туризм в марте на 0,82%. Однако за год услуги зарубежного туризма все же выросли в цене на 15,59%, что превышает средний уровень роста цен на услуги.

Ранее в Курганской области отмечалось неоднократное повышение стоимости проезда на пригородных маршрутах. Так, перевозчик Андрей Тупикин дважды за полгода увеличивал цену билета на маршруте «Курган — Галишово», а также сообщалось о предстоящем росте цен на направлениях «Курган — Утятское» и «Курган — Большое Раково». Эти изменения способствовали общему росту цен на услуги пассажирского транспорта в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области за последние 12 месяцев заметнее всего выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. По информации ведомства, за год цены на услуги пассажирского транспорта увеличились на 26,80%, что существенно выше по сравнению с другими категориями услуг. «Цены на услуги железнодорожного транспорта в марте стали выше во многом из-за сезонного изменения тарифов. За 12 месяцев цены на услуги пассажирского транспорта выросли существенно больше (26,80%), чем на другие услуги», — отметили в Банке России. Также подорожали медицинские услуги, в особенности стоматологические, что связано с ростом издержек на оплату труда и расходные материалы. За 12 месяцев стоматологические услуги подорожали сильнее, чем медицинские услуги в целом. В то же время отмечается снижение стоимости отдыха внутри страны и за рубежом. В регионе подешевели путевки в санатории на фоне снижения спроса. По всей стране расширились полетные программы и появилось больше прямых рейсов в отдельные страны, что привело к снижению цен на зарубежный туризм в марте на 0,82%. Однако за год услуги зарубежного туризма все же выросли в цене на 15,59%, что превышает средний уровень роста цен на услуги. Ранее в Курганской области отмечалось неоднократное повышение стоимости проезда на пригородных маршрутах. Так, перевозчик Андрей Тупикин дважды за полгода увеличивал цену билета на маршруте «Курган — Галишово», а также сообщалось о предстоящем росте цен на направлениях «Курган — Утятское» и «Курган — Большое Раково». Эти изменения способствовали общему росту цен на услуги пассажирского транспорта в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...