В центре Тюмени начнут работу новые патрульные автомобили с камерами

За соблюдением правил дорожного движения в центре Тюмени будут следить автоматические камеры, установленные на специальных патрульных автомобилях. Об этом сообщает в telegram-канале администрация города.
«С 5 мая в центральной части Тюмени будут работать патрульные автомобили, оснащенные средствами фото- и видеофиксации. Они автоматически передают в ГИБДД факты нарушения правил дорожного движения в зоне платного парковочного пространства», — говорится в сообщении
По данным администрации, штраф могут выписать за:
- - стоянку на тротуарах;
- - стоянку в зоне действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена»;
- - стоянку на пешеходных переходах;
- - стоянку на перекрестках;
- - стоянку на остановках общественного транспорта;
- - стоянку вторым рядом;
- - стоянку в местах для инвалидов;
- - нарушение способа постановки транспортного средства;
- - стоянку на газонах.
Отмечается, что размер штрафа может составить от 500 до 2500 рублей. Патрульные автомобили будут отмечены зелеными декоративными элементами.
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