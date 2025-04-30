В центре Тюмени начнут работу новые патрульные автомобили с камерами

В центральной части Тюмени нарушения ПДД будут фиксировать мобильные камеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Контроль будут вести в районах с платным парковочным пространством
Контроль будут вести в районах с платным парковочным пространством Фото:

За соблюдением правил дорожного движения в центре Тюмени будут следить автоматические камеры, установленные на специальных патрульных автомобилях. Об этом сообщает в telegram-канале администрация города.

«С 5 мая в центральной части Тюмени будут работать патрульные автомобили, оснащенные средствами фото- и видеофиксации. Они автоматически передают в ГИБДД факты нарушения правил дорожного движения в зоне платного парковочного пространства», — говорится в сообщении

По данным администрации, штраф могут выписать за:

  • - стоянку на тротуарах;
  • - стоянку в зоне действия знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена»;
  • - стоянку на пешеходных переходах;
  • - стоянку на перекрестках;
  • - стоянку на остановках общественного транспорта;
  • - стоянку вторым рядом;
  • - стоянку в местах для инвалидов;
  • - нарушение способа постановки транспортного средства;
  • - стоянку на газонах.

Отмечается, что размер штрафа может составить от 500 до 2500 рублей. Патрульные автомобили будут отмечены зелеными декоративными элементами.

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За соблюдением правил дорожного движения в центре Тюмени будут следить автоматические камеры, установленные на специальных патрульных автомобилях. Об этом сообщает в telegram-канале администрация города. «С 5 мая в центральной части Тюмени будут работать патрульные автомобили, оснащенные средствами фото- и видеофиксации. Они автоматически передают в ГИБДД факты нарушения правил дорожного движения в зоне платного парковочного пространства», — говорится в сообщении По данным администрации, штраф могут выписать за: Отмечается, что размер штрафа может составить от 500 до 2500 рублей. Патрульные автомобили будут отмечены зелеными декоративными элементами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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