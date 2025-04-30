30 апреля 2025

На десятки миллионов осудили тюменского перевозчика за постоянные срывы рейсов

На 19,4 миллиона рублей осудили перевозчика «Тюменьавтолайн» за срывы рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик в значительной степени не выполнял утвержденный контрактом план
Перевозчик в значительной степени не выполнял утвержденный контрактом план Фото:

Тюменского перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» осудили на 19,4 миллиона рублей за систематические срывы автобусных рейсов. Данная информация размещена в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Тюменьавтолайн“ в пользу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени для зачисления в доход бюджета города Тюмени штраф. Суммы субсидий составили 10 830 072,80, а также 8 560 313,96 рублей», — отмечено в картотеке судебных дел.

Сообщается, что перевозчик в 2023 году выполнил лишь 67% рейсов от общего плана за год. При этом, согласно договору, организация должна была произвести не менее 90% выездов на линии от общего плана.

Ранее тюменская мэрия разорвала контракт с «Тюменьавтолайн». За ней были закреплены маршруты № 66, № 77, № 71, № 80, № 80д, № 153. В 2024 году компания выполнила лишь 45% выездов от нормы.

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Тюменского перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» осудили на 19,4 миллиона рублей за систематические срывы автобусных рейсов. Данная информация размещена в картотеке Арбитражного суда Тюменской области. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Тюменьавтолайн“ в пользу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени для зачисления в доход бюджета города Тюмени штраф. Суммы субсидий составили 10 830 072,80, а также 8 560 313,96 рублей», — отмечено в картотеке судебных дел. Сообщается, что перевозчик в 2023 году выполнил лишь 67% рейсов от общего плана за год. При этом, согласно договору, организация должна была произвести не менее 90% выездов на линии от общего плана. Ранее тюменская мэрия разорвала контракт с «Тюменьавтолайн». За ней были закреплены маршруты № 66, № 77, № 71, № 80, № 80д, № 153. В 2024 году компания выполнила лишь 45% выездов от нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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