Депутат гордумы Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Валько рассказал, что для него значит 1 Мая. Для него Первомай — не просто праздник, а часть истории страны, народа и города, где он живет.
«Первое мая для меня — это история моей страны, моего народа, города, где я живу. Я сюда приехал молодым, это было 30 с лишним лет назад», — отметил Валько в беседе с корреспондентом URA.RU.
Депутат вспомнил, что еще в детстве принимал участие в первомайских шествиях в качестве октябренка, затем пионера и комсомольца. Позже он окончил советскую школу и служил в советской армии. Валько подчеркнул, что гордится своим участием в развитии Ноябрьска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Он также выразил радость, что в России сохраняется традиция празднования 1 Мая, объединяющая разные поколения и напоминающая о важных страницах отечественной истории.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ноябрьска Алексей Романов на мероприятии отсутствовал. А само празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса.
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