30 апреля 2025

Депутат из ЯНАО рассказал, что для него значит 1 Мая. Видео

Депутат думы Ноябрьска Валько сообщил, что 1 Мая — прежде всего история страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский депутат высказался о Дне весны и труда
Ямальский депутат высказался о Дне весны и труда Фото:

Депутат гордумы Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Валько рассказал, что для него значит 1 Мая. Для него Первомай — не просто праздник, а часть истории страны, народа и города, где он живет. 

«Первое мая для меня — это история моей страны, моего народа, города, где я живу. Я сюда приехал молодым, это было 30 с лишним лет назад», — отметил Валько в беседе с корреспондентом URA.RU.

Депутат вспомнил, что еще в детстве принимал участие в первомайских шествиях в качестве октябренка, затем пионера и комсомольца. Позже он окончил советскую школу и служил в советской армии. Валько подчеркнул, что гордится своим участием в развитии Ноябрьска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Он также выразил радость, что в России сохраняется традиция празднования 1 Мая, объединяющая разные поколения и напоминающая о важных страницах отечественной истории. 

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ноябрьска Алексей Романов на мероприятии отсутствовал. А само празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса. 

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Депутат гордумы Ноябрьска (ЯНАО) Сергей Валько рассказал, что для него значит 1 Мая. Для него Первомай — не просто праздник, а часть истории страны, народа и города, где он живет.  «Первое мая для меня — это история моей страны, моего народа, города, где я живу. Я сюда приехал молодым, это было 30 с лишним лет назад», — отметил Валько в беседе с корреспондентом URA.RU. Депутат вспомнил, что еще в детстве принимал участие в первомайских шествиях в качестве октябренка, затем пионера и комсомольца. Позже он окончил советскую школу и служил в советской армии. Валько подчеркнул, что гордится своим участием в развитии Ноябрьска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Он также выразил радость, что в России сохраняется традиция празднования 1 Мая, объединяющая разные поколения и напоминающая о важных страницах отечественной истории.  Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ноябрьска Алексей Романов на мероприятии отсутствовал. А само празднование Дня весны и труда в Ноябрьске вышло скромным, концерт продлился всего полчаса. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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