03 мая 2025
02 мая 2025

«Президентский» автомобиль продается в Кургане за доступную цену. Скрин

В Кургане продается раритетная машина «Волга» за 350 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Волга» считается раритетной машиной
«Волга» считается раритетной машиной Фото:

В Кургане продается легковой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» за 350 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. Почти такая же машина согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

«Продается синий ГАЗ-21 „Волга“ 1968 года выпуска. Авто находится в хорошем техническом состоянии, все агрегаты работают без нареканий. Документы в полном порядке», — написано в объявлении на сайте «Авито».

Еще одна машина ГАЗ-21 «Волга» этого же года в голубом цвете выставлена на продажу в Кургане за 230 тысяч рублей. Продавец уверяет, что нареканий по техсостоянию у авто нет. 

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В Кургане продается легковой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» за 350 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. Почти такая же машина согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. «Продается синий ГАЗ-21 „Волга“ 1968 года выпуска. Авто находится в хорошем техническом состоянии, все агрегаты работают без нареканий. Документы в полном порядке», — написано в объявлении на сайте «Авито». Еще одна машина ГАЗ-21 «Волга» этого же года в голубом цвете выставлена на продажу в Кургане за 230 тысяч рублей. Продавец уверяет, что нареканий по техсостоянию у авто нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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