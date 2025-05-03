В Кургане продается легковой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» за 350 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. Почти такая же машина согласно декларации о доходах и имуществе, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
«Продается синий ГАЗ-21 „Волга“ 1968 года выпуска. Авто находится в хорошем техническом состоянии, все агрегаты работают без нареканий. Документы в полном порядке», — написано в объявлении на сайте «Авито».
Еще одна машина ГАЗ-21 «Волга» этого же года в голубом цвете выставлена на продажу в Кургане за 230 тысяч рублей. Продавец уверяет, что нареканий по техсостоянию у авто нет.
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