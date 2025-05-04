Лишали еды и воды, насиловали и убивали: истории бесчинств ВСУ в Курской области

Во время боевых действий на территории Курской области иностранные наемники, действующие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), проявили особую жестокость по отношению к гражданскому населению. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, наемники умышленно совершали убийства мирных жителей, не делая различий между женщинами, детьми и пожилыми людьми. Как ВСУ зверствовали в Курской области в материале URA.RU.
Как ВСУ бесчинствовали в Курской области
Расстрел мирных жителей боевиком ВСУ
В начале октября 2024 года на камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных военных ВСУ, нашли доказательства расправы украинских боевиков над жителями одного из населенных пунктов в Курской области. На кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, запечатлен украинский военный, находящийся в помещении с плотно закрытыми шторами.
На записи видно, как он обращается к другому лицу с предложением покинуть комнату, после чего производит несколько прицельных выстрелов из автомата. За мгновение до этого на фоне звучит возглас: «Не стреляйте!»
Вспышки от выстрелов позволяют предположить, что стрельба ведется в сторону дверного проема, расположенного напротив стрелка. В этом проеме находится человек в инвалидном кресле, одетый в шорты и футболку, а справа у дивана лежит еще один гражданский.
Убийство людей в Солдатском
ВСУ атаковали мирных жителей села Большое Солдатское. По словам Натальи Шаповаловой, противник ударил по ее сестре и свояку, когда те пытались эвакуироваться.
По словам Алексея, мужа Натальи, после того, как обстрелом была разрушена крыша их дома, супруги решили покинуть населенный пункт. Когда они вышли со своей улицы и немного отошли, по ним был нанесен удар украинским беспилотником, в результате чего оба погибли.
Расстрел в упор за попытку уехать на мопеде
В ноябре 2024 года один из жителей Суджанского района Курской области сообщил, что украинские военные и наемники открыли огонь в упор по его брату, а также по трем детям, которые пытались покинуть село Малая Локня, передвигаясь на мопеде. Все они погибли.
По словам собеседника, среди солдат ВСУ была слышна речь поляков и замечены чернокожие. При заходе в населенный пункт военные противника открывали огонь без разбора.
Три выстрела в спину, один в голову
В селе Плехово, во время его пребывания под контролем украинских вооруженных формирований, в одном из заброшенных домов был обнаружен труп молодого гражданского мужчины с тремя огнестрельными ранениями в спину и одним — в область головы. По словам матери погибшего, мужчина собирался отправиться в разрушенное огнем жилье, чтобы взять продукты из погреба, но не вернулся. Позднее его тело было найдено знакомыми в расположенном напротив доме.
Тело найдено с тремя пулевыми ранениями в спину и одним в голову, руки были связаны. По словам матери убитого, военный ВСУ, который шел мимо дома, в момент, когда вывозили труп, заявил, что это — не их рук дело.
Запретили местным ходить за водой и колодцы заминировали
В Черкасской Конопельке украинские формирования запретили местным жителям пользоваться колодцами и установили на подходах к источникам воды мины. Пить жителям было нечего. По словам спасенной беженки, к концу августа в населенном пункте осталось всего две семьи. В условиях отсутствия доступа к питьевой воде люди были вынуждены собирать воду из отопительных систем и радиаторов.
Кроме того, местных жителей лишали возможности добывать продукты питания. По их словам, им запрещали собирать картофель под угрозой расстрела.
Обстрел «Добрыни»
В начале марта 2025 года в приграничной слободе Белая Курской области ВСУ совершили ракетный удар по торговому центру «Добрыня», квалифицирован как террористический акт. В результате нападения погибли четыре мирных жителя.
Обстрел территории Курской области начался еще 10 числа, когда украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территории Глушковского района, расположенного у границы. В результате взрыва минно-взрывные травмы получили мужчина 71 года и женщина 85 лет.
В течение дня атакам беспилотников подвергся также Беловский район, соседствующий с Суджанским районом. Одной из целей стал торговый центр «Добрыня», где в момент обстрела находились местные жители, пришедшие за покупками после работы. В результате удара погибли три человека, еще девять получили ранения. Позднее стало известно о смерти четвертого пострадавшего.
Среди погибших — женщины 1959 и 1988 годов рождения, а также 39-летний мужчина и 18-летний молодой человек. Среди раненых — четверо подростков в возрасте 13-14 лет. По факту обстрела слободы Белая Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
Жестокое убийство в Черкасском Поперечном
В освобожденном российскими силами селе Черкасское Поречное Курской области были обнаружены тела мирных жителей, подвергшихся жестокому обращению. В храме Воздвижения Креста Господня найдены тела пожилых граждан, которые были убиты украинскими националистами. Кроме того, в одном из жилых домов обнаружено тело человека с инвалидностью, погибшего после избиения.
На видеозаписи, предоставленной журналистам бойцами подразделения «Север», зафиксированы не менее пяти погибших мирных жителей. Как отмечают военнослужащие, на всех телах имеются явные признаки насильственной смерти: у некоторых жертв отсутствуют конечности, у других зафиксированы огнестрельные ранения в область головы.
Надругался над хозяйкой дома, потом поставил ее на колени и выстрелил из автомата в затылок
Попавший в руки российских военных Евгений Фабрисенко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, уроженец Запорожья, рассказал об убийствах гражданского населения в Курской области. Кадры с допроса попали в распоряжение журналистов, свои действия на приграничной территории российского региона он описал как рутинные события.
По его словам, группа военнослужащих была направлена в одно из сел по приказу командира роты для эвакуации мирных жителей. Однако руководитель группы с позывным Мотыль интерпретировал задачу иначе. Оказавшись в доме, где проживала молодая женщина, он отдал приказ совершить над ней насильственные действия. После того, как несколько военных поочередно надругались над хозяйкой, Мотыль передал Фабрисенко свое оружие и приказал убить жертву. Женщину поставили на колени лицом от стрелявшего и выстрелили ей в затылок.
После этого подразделение проследовало в следующий дом, где были убиты двое мужчин, а затем подверглись насилию две женщины. Последних также поставили на колени и застрелили.
На следующий день группа обнаружила в сарае трех мужчин и одну женщину, которых вывели на улицу и сопроводили в ближайший подвал. Туда Мотыль бросил гранату, после взрыва добивать никого не пришлось. Затем военные проникли в соседний дом, где находились мужчины и женщины. Мужчин расстреляли сразу, женщин изнасиловали, а затем лишили жизни выстрелом в затылок.
Истории спасения
Учительница, велосипед и стрельба
История побега из небольшого поселка Теткино, расположенного в Курской области, привлекла внимание общественности. В январе 2025 года стало известно, что 48-летняя учительница местной школы сумела своевременно покинуть опасную территорию, находящуюся под обстрелами ВСУ, однако вскоре вернулась, чтобы забрать оставшихся там учеников, мать и брата с инвалидностью, пишет KP.RU.
Елена Ткачева, преподающая русский язык и литературу в Теткинской средней школе №2, проживала с мужем в приграничном поселке Теткино. До города Суджа оттуда всего 69 километров по прямой. До 6 августа 2024 года обстановка в поселке была спокойной, несмотря на удары противника, но в этот день обстрелы подстанции участились, и женщина со своим мужем выехали в Курск.
Несмотря на эвакуацию, Елена была обеспокоена судьбой своих учеников и близких, оставшихся в Теткине вместе с матерью Еленой Маклаковой. Семья решила вернуться обратно и забрать остальных.
По прибытии они обнаружили отсутствие связи и невозможность связаться с родными. Тогда Елена взяла велосипед, чтобы быстрее добраться до нужного дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы и полеты дронов. Достигнув дома матери, где она вместе с двумя детьми пряталась в подвале уже три дня, Ткачева убедила их эвакуироваться в Курск.
По пути назад Елена взяла немного продуктов — молоко и хлеб — чтобы передать соседям, которых не удавалось эвакуировать сразу. Пакет с продуктами она вручила соседке Надежде, которую в дальнейшем вывезли другие соседи. Брата Елены также не удалось эвакуировать сразу — за ним она вернулась через три дня. Поскольку мужчина не может передвигаться самостоятельно, его пришлось привязать к велосипеду и преодолеть таким образом 14 километров до переправы через реку.
Шли 40 километров, чтобы спастись
Жительница села Малая Локня Курской области Елена Середина вместе со своим 24-летним сыном и двумя внуками в возрасте 19 и 12 лет была вынуждена покинуть родной дом из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины пишет РИА «Новости». Семья прошла пешком около 40 километров до города Льгов, воспользовавшись временным затишьем между обстрелами. По словам Серединой, уход сопровождался сильным страхом, так как над ними постоянно пролетали беспилотники.
Спас кот— батон
Десятилетняя жительница Суджи наотрез отказывалась эвакуироваться без своей любимой игрушки (ростового кота-батона) и взяла ее с собой, садясь в автомобиль тети и дяди. Вместе с ней в машине находился и ее младший брат.
По дороге колонна беженцев подверглась атаке украинского беспилотника, который настиг автомобиль и проник через открытый люк салона — подобные удары операторы БПЛА уже отрабатывали ранее. Для увеличения поражающего эффекта устройство было начинено металлическими шариками. Основную часть осколков приняла на себя мягкая игрушка — плюшевый кот.
В результате у девочки оказалась повреждена только область колена, из которой впоследствии были извлечены три осколка. Ее брат получил более серьезные травмы — у мальчика диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Врачи из Курска оперативно стабилизировали его состояние и транспортировали в Москву, где ему была проведена операция. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.
Зачем в Курской области украинцы расстреливают мирное население
Украинские боевики совершают обстрелы мирного населения Курской области, следуя установкам политического руководства Киева, чтобы запугать людей и создать атмосферу страха. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник в эфире программы «Наследие» на радиостанции «Говорит Москва». Информацию об этом он также выложил с своем telegram-канале.
По словам Мирошника, действия украинских сил объясняются двумя основными причинами: «Первая заключается в том, что это парадигма, диктуемая политическим руководством Украины. Киевский режим совершает эти преступления, расстреливая людей и грабя дома, чтобы запугать население. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу страха», — отметил дипломат. Второй мотив, по его словам, заключается в попытках дискредитировать российские власти: удары по гражданским объектам преподносятся как доказательство неспособности России защищать своих граждан, что используется для призывов к смене власти внутри страны.
Мирошник также добавил, что украинское руководство прибегает к таким методам из-за сложной ситуации на фронте. Российские войска, как отметил дипломат, уничтожают военные укрепления противника, а также западную технику, в том числе танки и бронетранспортеры. Вместо того чтобы использовать полученное вооружение для обороны, украинская сторона направляет его на атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, в том числе по Белгороду.
Число мирных жертв вторжения ВСУ в Курскую область
Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, с августа в Курской области пострадал 791 человек, из которых 288 скончались, а 430 были госпитализированы. При этом, как отмечают представители ведомства, эти данные не являются окончательными, поскольку эвакуация тел погибших мирных жителей с приграничных территорий до сих пор не завершена.
Освобождение Курской области
Курская область была освобождена от ВСУ 26 апреля. Об этом сообщил днем начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Как заявил российский лидер, освобождение российского региона от солдат противника укрепило уверенность ВС РФ в скорой победе.
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