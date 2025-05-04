04 мая 2025
03 мая 2025

Отдых в туристическом комплексе в ЯНАО закончился для ребенка тяжелой травмой

Суд ЯНАО взыскал с туристического комплекса 500 тысяч рублей за травмы ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил тяжелую травму на горке
Ребенок получил тяжелую травму на горке Фото:

В Муравленко в декабре 2023 года ребенок получил тяжелую травму во время активного отдыха в местном туристическом комплексе. В суде прокурор добился взыскания 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в надзорном ведомстве.

«В декабре 2023 года в Муравленко ребенок получил травмы, скатившись с горки в местном туристическом комплексе. Действуя в его интересах, прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей с владельца развлекательного объекта», — сообщается в релизе на сайте прокуратуры ЯНАО.

Как указывает источник, суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил лишь частично, взыскав в пользу пострадавшего 150 тысяч рублей. С позицией суда защита не согласилась и подала жалобу в окружной суд.

Прокуратура настаивала на том, что определенный судом размер компенсации морального вреда не отвечает принципам разумности и справедливости. Ведь судебная экспертиза установила, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Суд изменил решение горсуда в пользу истца.

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В Муравленко в декабре 2023 года ребенок получил тяжелую травму во время активного отдыха в местном туристическом комплексе. В суде прокурор добился взыскания 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в надзорном ведомстве. «В декабре 2023 года в Муравленко ребенок получил травмы, скатившись с горки в местном туристическом комплексе. Действуя в его интересах, прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей с владельца развлекательного объекта», — сообщается в релизе на сайте прокуратуры ЯНАО. Как указывает источник, суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил лишь частично, взыскав в пользу пострадавшего 150 тысяч рублей. С позицией суда защита не согласилась и подала жалобу в окружной суд. Прокуратура настаивала на том, что определенный судом размер компенсации морального вреда не отвечает принципам разумности и справедливости. Ведь судебная экспертиза установила, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Суд изменил решение горсуда в пользу истца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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