В Кургане выставлен на продажу подарочный мангал ручной работы в виде фуры. Стоимость 35 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито».
«Отличный подарок для водителя! Единственный в своем роде мангал-грузовик в наличии! Пишите в личные сообщения за подробностями. Возможен осмотр в любое время, торг уместен», — сообщается на сайте «Авито». Отмечается, что автор длительное время занимается изготовлением различных мангалов на заказ.
Ранее URA.RU сообщало, где пожарить шашлыки в Кургане и не получить штраф. Например, в «Рощино» можно арендовать гриль-домик на 12 человек за 800 рублей в час. В стоимость входят дрова, решетка для готовки, чайник и колонка.
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