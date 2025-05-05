05 мая 2025

Уникальный мангал в виде фуры продают в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают мангал в виде фуры
В Кургане продают мангал в виде фуры Фото:

В Кургане выставлен на продажу подарочный мангал ручной работы в виде фуры. Стоимость 35 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито».

В Кургане продают мангал в виде фуры
В Кургане продают мангал в виде фуры
Фото:

«Отличный подарок для водителя! Единственный в своем роде мангал-грузовик в наличии! Пишите в личные сообщения за подробностями. Возможен осмотр в любое время, торг уместен», — сообщается на сайте «Авито». Отмечается, что автор длительное время занимается изготовлением различных мангалов на заказ. 

Ранее URA.RU сообщало, где пожарить шашлыки в Кургане и не получить штраф. Например, в «Рощино» можно арендовать гриль-домик на 12 человек за 800 рублей в час. В стоимость входят дрова, решетка для готовки, чайник и колонка.

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В Кургане выставлен на продажу подарочный мангал ручной работы в виде фуры. Стоимость 35 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито». «Отличный подарок для водителя! Единственный в своем роде мангал-грузовик в наличии! Пишите в личные сообщения за подробностями. Возможен осмотр в любое время, торг уместен», — сообщается на сайте «Авито». Отмечается, что автор длительное время занимается изготовлением различных мангалов на заказ.  Ранее URA.RU сообщало, где пожарить шашлыки в Кургане и не получить штраф. Например, в «Рощино» можно арендовать гриль-домик на 12 человек за 800 рублей в час. В стоимость входят дрова, решетка для готовки, чайник и колонка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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