05 мая 2025

Курган богат талантами: спортсмены адаптивной школы забрали призовые места в Нижнем Тагиле. Фото

Спортивная команда Курганской области заняла второе место на соревнованиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования проходили со 2 по 5 мая
Соревнования проходили со 2 по 5 мая Фото:

Спортсмены Курганской областной спортивно-адаптивной школы завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В командном зачете команда Курганской области заняла второе место среди мужчин и женщин. Соревнования проходили со 2 по 5 мая в Нижнем Тагиле, где воспитанники тренера Артема Рубцова показали высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Спортсмены адаптивной школы забрали призовые места в Нижнем Тагиле
Спортсмены адаптивной школы забрали призовые места в Нижнем Тагиле
Фото:

«В первенстве России Бухвалов Данил (53 кг) и Садовая Виктория (43 кг) заняли первые места, Садовая также стала второй в абсолютном зачете. Бронзовые медали завоевали Сутормин Никита (83 кг) и Баженова Анастасия (63 кг). В чемпионате России победу одержали Поникаров Сергей (74 кг) и Кудряшова Виктория (52 кг), которая также заняла второе место в абсолютном зачете. Второе место заняли Евдокимов Кирилл (66 кг, также второе место в абсолюте), Елесин Андрей (93 кг), Гостюхина Анастасия (84+ кг). Бронзу получил Неустроев Дмитрий (83 кг), выполнивший норматив мастера спорта России», — рассказали в пресс-службе.

Курганская область последовательно демонстрирует значительные успехи в различных видах спорта, как на всероссийском, так и на международном уровне. Ранее спортсмены из Кургана уже завоевывали медали на международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс» в Челябинске, а также на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.

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Спортсмены Курганской областной спортивно-адаптивной школы завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В командном зачете команда Курганской области заняла второе место среди мужчин и женщин. Соревнования проходили со 2 по 5 мая в Нижнем Тагиле, где воспитанники тренера Артема Рубцова показали высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «В первенстве России Бухвалов Данил (53 кг) и Садовая Виктория (43 кг) заняли первые места, Садовая также стала второй в абсолютном зачете. Бронзовые медали завоевали Сутормин Никита (83 кг) и Баженова Анастасия (63 кг). В чемпионате России победу одержали Поникаров Сергей (74 кг) и Кудряшова Виктория (52 кг), которая также заняла второе место в абсолютном зачете. Второе место заняли Евдокимов Кирилл (66 кг, также второе место в абсолюте), Елесин Андрей (93 кг), Гостюхина Анастасия (84+ кг). Бронзу получил Неустроев Дмитрий (83 кг), выполнивший норматив мастера спорта России», — рассказали в пресс-службе. Курганская область последовательно демонстрирует значительные успехи в различных видах спорта, как на всероссийском, так и на международном уровне. Ранее спортсмены из Кургана уже завоевывали медали на международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс» в Челябинске, а также на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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