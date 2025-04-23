Праздник со слезами, но без выходного: как 9 мая стало рабочим днем в СССР по указу Сталина

День Победы — один из самых значимых праздников в российском календаре. Парад, георгиевские ленточки, цветы у мемориалов 9 мая — в выходной день — стали неотъемлемой частью общественной памяти. Однако не все знают, что в советской истории этот день не всегда был выходным. В 1947 году по инициативе генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина праздничный выходной был отменен. Рабочим днем 9 мая оставалось около двух десятилетий. Почему День Победы лишили официального статуса выходного и зачем его вернули спустя 18 лет — в материале URA.RU.
Как День Победы перестал быть выходным днем
После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году 9 мая было объявлено Днем Победы. В 1945, 1946 и 1947 годах этот день был выходным и отмечался торжественными мероприятиями.
Празднование широко освещалось в советской прессе. Так, газета «Правда» выходила с торжественными заголовками: «Праздник Победы», «Страна встречает праздник Победы», «Бойцы вспоминают минувшие дни». На первой полосе — статьи о боевых заслугах Красной Армии, о салютах в Москве и городах-героях, приказы Министра Вооруженных Сил. В центре внимания — военная слава, благодарность солдатам и маршалам, при этом Сталину отводилась ключевая роль как «вдохновителю и организатору побед».
Однако 23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ, согласно которому 9 мая становилось рабочим днем. При этом дополнительный выходной переносился на 1 января.
Уже в 1948 году, после отмены выходного дня, тон публикаций о великой победе в прессе заметно меняется. Ей по-прежнему уделяется внимание, но акцент делается на восстановлении страны и трудовых достижениях. Наряду с сообщениями о приказе запустить салют 9 мая в газетах фигурируют новости о перевыполнении плана лесозаготовок, успехах нефтяной промышленности и присвоениях званий Героя Социалистического Труда. Победа без особого пафоса присутствует на фоне мирного строительства.
При этом победу в Великой Отечественной войне в этот день все равно праздновали: проводились торжественные собрания, встречи ветеранов в трудовых коллективах, тематические концерты и вечера памяти. В крупных городах устраивали салюты и шествия к памятникам павшим. В школах проходили «уроки мужества», а в газетах публиковались воспоминания участников боев и материалы о подвигах фронтовиков. Однако масштаб и пафос стали значительно скромнее, чем в первые послевоенные годы.
Почему Сталин отменил выходной 9 мая
«Страну нужно было восстановить»
После окончания войны Советский Союз оказался в состоянии масштабной разрухи. Необходимо было восстанавливать города, инфраструктуру и промышленность. В таких условиях каждый рабочий день был важен. По мнению экспертов, это и стало главной причиной отмены выходного дня.
«Страну нужно было восстановить. <…> Необходимо было направить ресурсы и энтузиазм советского народа на возрождение населенных пунктов», — отмечает военный историк Юрий Кнутов. По его оценкам, сразу после войны около 15 крупнейших городов начали восстанавливать в приоритетном порядке, но множество других оставались в тяжелейшем состоянии.
Отдых 9 мая просто не вписывался в повестку времени, поддерживает историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. По его словам, правительство СССР стремилось перенастроить население на трудовой лад. «Сталин говорил, что нужно перестать носить ордена, полученные за боевые заслуги, и начать гордиться орденами, полученными за трудовые. К тому же, он сам любил трудиться с утра до вечера», — рассказал Снегуров.
По мнению экспертов, отмена выходного дня в День Победы символизировала переход от военной мобилизации к трудовой, что соответствовало идеологии времени. Героизм теперь требовался не на фронте, а на заводах.
«Праздник со слезами на глазах»
Среди причин отмены выходного дня также называют попытку снять «пафос» с праздника, который для многих был не только символом победы, но и напоминанием о ее страшной цене — миллионах погибших. По словам Снегурова, Сталин считал, что гордиться победой в войне и превозносить заслуги — излишне.
Кнутов напоминает, что за время войны СССР потерял более 27 миллионов человек, из них более 14 миллионов — мирные граждане. Вернувшиеся с фронта инвалиды составляли огромный пласт общества.
«Это был праздник со слезами на глазах, — отмечает Кнутов. — Понимание того, что есть такие огромные потери, разрушения, большое количество людей, которые вернулись с фронта калеками и инвалидами, повлияло на решение Сталина».
Страх Сталина перед популярностью Жукова
Существует еще одна точка зрения, согласно которой отмена выходного была связана с опасением Сталина, что авторитет маршала Советского Союза Георгия Жукова усилится благодаря его роли в достижении победы. «Историки предполагают, что Сталин воспринимал популярность Жукова болезненно — возможно, даже как потенциальную угрозу своему положению», — рассказывает Снегуров. Однако он добавляет: «Я бы не стал преувеличивать паранойю Сталина. При [первом секретаре ЦК КПСС Никите] Хрущеве (занимал пост с 1953 по 1964 год — прим. URA.RU) 9 мая тоже не стало выходным, а значит, причины были глубже».
Кнутов также отмечает, что в 40-е годы культ Жукова как фигуры, конкурирующей с образом Сталина, еще не был настолько очевидным. Напротив, большинство ветеранов связывало победу именно с вождем.
Когда 9 мая вернулся статус выходного дня
9 мая вновь стало официальным выходным в 1965 году. Это решение было связано с политическим курсом нового генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который сделал память о войне важной частью государственной идеологии. В том же году в Москве впервые после 1945 года состоялся Парад Победы.
Брежнев, в отличие от Хрущева, уделял большое внимание символам, памяти и военной героике. Он сам прошел фронт, любил юбилеи, награждения, отмечает Снегуров. Кроме того, к тому времени праздник прошел проверку временем. Ветераны стали старше, война — дальше, а общество — готово воспринимать День Победы не как траур, а как объединяющий праздник.
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