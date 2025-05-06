Тюменская фабрика подтвердила международный уровень качества

Птицефабрика «Тюменский бройлер», которая входит в состав холдинга «ПРОДО», подтвердила соответствие международным требованиям пищевой безопасности. Предприятие успешно прошло сертификацию по схеме FSSC 22000, сообщил URA.RU руководитель предприятия Алексей Кискинбаев.
«Сертификация такого уровня позволяет предприятию официально подтвердить слаженную работу системы менеджмента качества, а также повысить эффективность на производстве. Все сотрудники должны быть вовлечены в процесс, вкладывать в него весь опыт и профессионализм. Только тогда мы получим высокие результаты, которые, прежде всего, ценит потребитель», — отметил руководитель предприятия Алексей Кискинбаев.
Он добавил, что в этот раз птицефабрика впервые выполнила дополнительные требования шестой версии сертификации. Они касаются, в частности, потери отходов при производстве пищевых продуктов, управления оборудованием и других сфер деятельности птицефабрики.
Сертификат FSSC признается в 142 странах и дает предприятиям пищевой промышленности возможность работать на экспорт. Ранее стало известно, что на «Тюменском бройлере» с начала года второй раз сменился руководитель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!