Тюменская компания доведет до конца строительство станции метро в Новосибирске

Тюменская компания AQWI Technologies завершит создание новой станции метро в Новосибирске. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава сибирского города Максим Кудрявцев.
«В рамках нового контракта предусмотрено проведение полного комплекса работ, включающего установку систем освещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления, а также монтаж автоматики для управления движением поездов и ввод станции в эксплуатацию. Стоимость контракта составляет 436,2 миллиона рублей.», — заявил Кудрявцев.
По данным ЕИС «Закупки», новый контракт с тюменской компанией власти Новосибирска еще не заключили. Однако, на данный момент фирма уже выполняет работы на станции Спортивной про другому договору. Отмечается, что все работы тюменцы завершат до конца августа.
Известно, что технологическая компания AQWI работает в Тюмени с 2008 года и связана общими учредителями с большим количеством других технологических и IT компаний. В настоящий момент основным владельцем и генеральным директором фирмы является Дмитрий Клиросов.
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