Депутаты курганской облдумы высадили 5,5 тысяч молодых саженцев сосны. Фото

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Мероприятие приурочили к 80-летию Победы
Мероприятие приурочили к 80-летию Победы Фото:

Вблизи деревни Деулина Каргапольского округа депутаты курганской облдумы, сотрудники аппарата и работники предприятия «Заураллеспром» высадили свыше 5,5 тысяч молодых саженцев сосны. Об этом сообщает облдума в своих соцсетях.

«Наша область неоднократно подвергалась серьезным ландшафтным пожарам, поэтому необходимо проводить работы по лесовосстановлению. В этом году мы приурочили акцию к 80-летию Победы. Основная цель нашего мероприятия — не только высадить лес, но прежде всего показать своим примером, что необходимо беречь и сохранять память о наших героях, воспитывать молодежь в тех традициях, в которых мы были воспитаны в свое время», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Депутат Максим Харлов также подчеркнул, что подобные инициативы способствуют укреплению чувства национальной гордости и уважения к историческому наследию страны.

Ранее в Курганской области неоднократно проводились акции по озеленению, приуроченные к памятным датам. Так, сотрудники следственного управления СК России высадили ели у госпиталя для ветеранов, а работники предприятий и волонтеры участвовали в создании новых зеленых зон и памятных аллей.

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Вблизи деревни Деулина Каргапольского округа депутаты курганской облдумы, сотрудники аппарата и работники предприятия «Заураллеспром» высадили свыше 5,5 тысяч молодых саженцев сосны. Об этом сообщает облдума в своих соцсетях. «Наша область неоднократно подвергалась серьезным ландшафтным пожарам, поэтому необходимо проводить работы по лесовосстановлению. В этом году мы приурочили акцию к 80-летию Победы. Основная цель нашего мероприятия — не только высадить лес, но прежде всего показать своим примером, что необходимо беречь и сохранять память о наших героях, воспитывать молодежь в тех традициях, в которых мы были воспитаны в свое время», — отметил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Депутат Максим Харлов также подчеркнул, что подобные инициативы способствуют укреплению чувства национальной гордости и уважения к историческому наследию страны. Ранее в Курганской области неоднократно проводились акции по озеленению, приуроченные к памятным датам. Так, сотрудники следственного управления СК России высадили ели у госпиталя для ветеранов, а работники предприятий и волонтеры участвовали в создании новых зеленых зон и памятных аллей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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