В Тюмень приедет легендарный спортивный комментатор

В Тюмени с 16 по 18 мая пройдет фестиваль «Тюмень сильная», специальным гостем которого станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с URA.RU организатор мероприятия, президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин рассказал, что журналист выступит на фестивале со своей группой GUBER BAND.
«Дмитрию Губерниеву понравилась концепция нашего фестиваля, нравится наш регион, поэтому он решил к нам приехать и поддержать. С ним также приедет группа GUBER BAND. Дмитрий проведет торжественной открытие, потом выступит со своей группой. Все желающие смогут прийти», — рассказал агентству Калинин.
Фестиваль пройдет с 16 по 18 мая. Участников ждут соревнования по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, становой тяге, строгому подъему на бицепс и стритлифтингу. В качестве гостей на фестивале также можно будет встретить олимпийских чемпионов и титулованных спортсменов. Среди них Михаил Кокляев, Николай Ясиновский, Денис Вовк.
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