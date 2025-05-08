08 мая 2025

Героически выжившие: кто из ветеранов Великой Отечественной войны прибыл на Парад Победы в Кургане. Фото

Губернатор Вадим Шумков поздравил курганских ветеранов с Днем Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны Великой Отечественной войны прибыли на празднование 9 мая
Ветераны Великой Отечественной войны прибыли на празднование 9 мая Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

Ветераны Великой Отечественной войны приняли участие в торжественном мероприятии на центральной площади Кургана, где их поздравил губернатор региона Вадим Шумков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Вадим Шумков поблагодарил ветеранов за Победу
Вадим Шумков поблагодарил ветеранов за Победу
Фото:

«С праздником вас, здоровья, спасибо вам», — обратился к ветеранам губернатор Шумков. В знак признательности он вручил каждому цветы. Среди ветеранов присутствуют и непосредственно участники боевых действий, и те, кто родился в то непростое время. 

Иван Павлович Степанов — ветеран и труженик тыла. Во время войны он трудился в колхозе, а после окончания Уральского политехнического института работал на заводах и в органах внутренних дел. Длительное время Иван Павлович служил в исправительных учреждениях Курганской области. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и золотой медалью развития «За вклад в уголовно-исполнительную систему России». Известен как автор поэтических сборников, активный участник творческих коллективов и ветеранского движения.

Тамара Николаевна Юровских — жительница блокадного Ленинграда, активист ветеранского движения. Родилась 21 января 1943 года. Во время блокады семья Тамары оставалась в осаждённом городе, получая лишь 200 граммов хлеба в день, отец сражался на Ленинградском фронте. Позже семью эвакуировали в Курганскую область, где Тамара Николаевна проработала более 30 лет на предприятии «Курганприбор».

Александр Кузьмич Сельницын — ветеран Великой Отечественной войны, капитан в отставке. Родился 25 июля 1935 года в Челябинской области. После окончания машиностроительного техникума служил в Советской Армии в Прикарпатском военном округе, затем на постоянной основе в Южной группе войск. После демобилизации в 1958 году переехал в Курган, где работал инженером-испытателем и начальником отдела технического контроля на Курганмашзаводе. Окончил Уральский политехнический институт и Курганский машиностроительный институт. Активно участвовал в ветеранской работе, слушал уроки мужества и организовывал выставки, посвящённые военным событиям. В 2005 году ушёл на пенсию после 47 лет работы.

Петр Михайлович Королев — ветеран войны и труда, родился в 1931 году в селе Конева-Казанцева Курганского района. Во время военных действий в сельском хозяйстве выращивали лошадей на фронте. После войны окончил техникум пчеловодства. С 1968 года жил в Кургане и до 1995 года работал водителем-механиком. Награждён медалью «Сорок лет без происшествий».

Николай Савельевич Митин — ветеран Великой Отечественной войны и бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. В 2024 году он был награжден юбилейной медалью «80 лет Победы» и памятными посланиями от сенатора Елены Перминовой.

Анатолий Степанович Медведчиков — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла.

Прямо сейчас проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Кургане. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий.

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Ветераны Великой Отечественной войны приняли участие в торжественном мероприятии на центральной площади Кургана, где их поздравил губернатор региона Вадим Шумков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «С праздником вас, здоровья, спасибо вам», — обратился к ветеранам губернатор Шумков. В знак признательности он вручил каждому цветы. Среди ветеранов присутствуют и непосредственно участники боевых действий, и те, кто родился в то непростое время.  Иван Павлович Степанов — ветеран и труженик тыла. Во время войны он трудился в колхозе, а после окончания Уральского политехнического института работал на заводах и в органах внутренних дел. Длительное время Иван Павлович служил в исправительных учреждениях Курганской области. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и золотой медалью развития «За вклад в уголовно-исполнительную систему России». Известен как автор поэтических сборников, активный участник творческих коллективов и ветеранского движения. Тамара Николаевна Юровских — жительница блокадного Ленинграда, активист ветеранского движения. Родилась 21 января 1943 года. Во время блокады семья Тамары оставалась в осаждённом городе, получая лишь 200 граммов хлеба в день, отец сражался на Ленинградском фронте. Позже семью эвакуировали в Курганскую область, где Тамара Николаевна проработала более 30 лет на предприятии «Курганприбор». Александр Кузьмич Сельницын — ветеран Великой Отечественной войны, капитан в отставке. Родился 25 июля 1935 года в Челябинской области. После окончания машиностроительного техникума служил в Советской Армии в Прикарпатском военном округе, затем на постоянной основе в Южной группе войск. После демобилизации в 1958 году переехал в Курган, где работал инженером-испытателем и начальником отдела технического контроля на Курганмашзаводе. Окончил Уральский политехнический институт и Курганский машиностроительный институт. Активно участвовал в ветеранской работе, слушал уроки мужества и организовывал выставки, посвящённые военным событиям. В 2005 году ушёл на пенсию после 47 лет работы. Петр Михайлович Королев — ветеран войны и труда, родился в 1931 году в селе Конева-Казанцева Курганского района. Во время военных действий в сельском хозяйстве выращивали лошадей на фронте. После войны окончил техникум пчеловодства. С 1968 года жил в Кургане и до 1995 года работал водителем-механиком. Награждён медалью «Сорок лет без происшествий». Николай Савельевич Митин — ветеран Великой Отечественной войны и бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. В 2024 году он был награжден юбилейной медалью «80 лет Победы» и памятными посланиями от сенатора Елены Перминовой. Анатолий Степанович Медведчиков — ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Прямо сейчас проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Кургане. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий.
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