Внучки ветерана Великой Отечественной войны Григория Гулько приняли участие в шествии «Бессмертного полка» и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Память о герое они хранят и передают своим детям и внукам, рассказали женщины URA.RU.
«Наш дедушка подполковник Гулько Григорий Арсентьевич, дошел до Берлина. Участник Сталинградской битвы, воевал на малой земле, получил много наград. В Кургане работал в краеведческом музее, возглавлял отдел Великой Отечественной войны. Много сил отдал для патриотического воспитания поколей, был членом союза журналистов, писал книги о войне и своих сослуживцах. О нем тоже есть книга. К нему в гости приезжал маршал Голиков. Дедушка много писал о детях-героях, которые в войну были партизанами, помогали военнослужащим. Сейчас в музеях Кургана выставляют его экспозицию», — рассказали женщины.
По данным moypolk.ru, о Григории Гулько вспоминает в своей книге «Люди легендарного подвига» Герой Советского Союза, командир прославленной дивизии А. И. Родимцев. Он пишет, что когда нужно было в последний раз (назавтра Волга остановилась, замерзла) доставить баржой солдат и боеприпасы в сражающийся Сталинград, то эту экспедицию возглавил один из саперных командиров Г.А. Гулько. Дошел с 62 армией В.И. Чуйкова до Берлина!
Про второго деда — участника войны до последнего времени не было сведений. Рядовой Федор Иванов пропал без вести. «Все время писали письма, запросы. Приходил один ответ. Но сейчас появилась Книга памяти, в которой мы нашли информации о деде и месте его захоронения в Одесской области. В сожалению, пока туда доехать мы не можем», — рассказали потомки.
В Кургане продолжается праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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