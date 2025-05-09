После окончания торжественного Парада Победы курганские семьи с детьми заполонили выставку с военной техникой. Особый интерес вызвали бронемашина БМП-3 и бронетранспортер БТР-80. Их аналоги участвуют в зоне СВО. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Выставку военной техники посетили сотни горожан. Многие приходили целыми семьями. Дети залезали прямо на бронемашины, играли и делали фотографии на память», — передает корреспондент URA.RU.
На выставке помимо известных на весь мир «троек» также были представлены боевая машина десанта БМД-4, бронеавтомобиль «Тигр», бронированные колесные машины «Выстрел» и бронированный автомобиль «КамАЗ»-5350». Также большой интерес у юных посетителей вызвали артиллерийские орудия. Среди экспонатов были представлены 152-миллиметровая гаубица Д-1, гаубица Д-30 и 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44.
Участник СВО Александр Пылков в беседе с URA.RU сообщил, что техника, представленная на выставке в Кургане, играет большую роль в зоне специальной военной операции. Также ветеран боевых действий отметил, что солдатами ценитятся машины УАЗ «Буханка». На одном из таких автомобилей он совершил уже 10-ю юбилейную поездку на фронт в рамках гуманитарной миссии. «Курган поставил за ленточку уже более сотни „Буханок“. Ребята очень благодарны за них, потому что эти машины очень проходимые и мобильны», — подчеркнул Пылков.
День Победы в Кургане празднуется на шести главных локациях: на Центральной площади имени Ленина, в Горсаду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке и у КЦ «Современник» в Заозерном. Подробнее о праздничных мероприятиях в афише URA.RU. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь. Также URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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