08 мая 2025

Над Тюменью пролетел вертолет со знаменем Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолеты пронесли знамя Победы над Тюменью
Вертолеты пронесли знамя Победы над Тюменью Фото:

Над Тюменью пролетел вертолет со знаменем Победы на борту. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

«Прямо над городом летают вертолеты. Со знаменами», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.

9 мая в Тюмени впервые за несколько лет прошел Парад Победы. Сразу после него десятки тысяч людей приняли участи в шествии «Бессмертного полка». Идея проведения акции принадлежит местному жителю, ветерану МВД Геннадию Иванову. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Тюменью пролетел вертолет со знаменем Победы на борту. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». «Прямо над городом летают вертолеты. Со знаменами», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео. 9 мая в Тюмени впервые за несколько лет прошел Парад Победы. Сразу после него десятки тысяч людей приняли участи в шествии «Бессмертного полка». Идея проведения акции принадлежит местному жителю, ветерану МВД Геннадию Иванову. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...