Вертолеты пронесли знамя Победы над Тюменью
Над Тюменью пролетел вертолет со знаменем Победы на борту. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
«Прямо над городом летают вертолеты. Со знаменами», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающее видео.
9 мая в Тюмени впервые за несколько лет прошел Парад Победы. Сразу после него десятки тысяч людей приняли участи в шествии «Бессмертного полка». Идея проведения акции принадлежит местному жителю, ветерану МВД Геннадию Иванову.
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