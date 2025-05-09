09 мая 2025

С аптечкой и автоматом: чиновники и политики ЯНАО на СВО

Политики из ЯНАО идут на СВО добровольцами
© Служба новостей «URA.RU»
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На СВО воюют действующие чиновники и депутаты из ЯНАО
На СВО воюют действующие чиновники и депутаты из ЯНАО Фото:

В ЯНАО, как и по всей России 9 мая отметили 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В речах официальных лиц не раз звучало сравнение о преемственности поколений, наши прадеды и деды спасли мир от нацизма, а сейчас с оружием в руках военнослужащие приближают победу в зоне СВО. URA.RU вспоминает, кто из ямальских чиновников, политиков и активистов ушел добровольцами в зону спецоперации.

Из депутатского кресла в сержанты медслужбы

Елена Земенкова
Елена Земенкова
Фото:

Елена Земенкова ушла на СВО с поста депутата гордумы Ноябрьска от партии ЛДПР. Она стала одной из первых женщин-военнослужащих из ЯНАО. Еще в августе 2022 года она, будучи по специальности фельдшером, заключила контракт с милицией Донецкой Народной республики и уехала в Донбасс. В результате референдума 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, а подразделения милиции в состав вооруженных сил РФ.

«Она [Елена Земенкова] искала, как пойти добровольцем в ДНР. Партия постоянно направляет волонтеров в народные республики и поддерживает всех, кто принял решение оказать поддержку жителям Донбасса», — рассказывал URA.RU в 2022 году источник в партии ЛДПР.

Депутат думы города Ноябрьска Елена Земенкова в сентябре того же года была удостоена медали «За заслуги в военной медицине». В 2024 году ей было присвоено звание младшего сержанта. От выдвижения своей кандидатуры на очередных выборах Земенкова отказалась. На вопрос о возможном участии в муниципальных выборах она заявила: «Я не могу заниматься вопросами думы. Всему свое время. Каждый должен заниматься тем, что действительно важно сейчас».

Победил на выборах — победим и на СВО

Роман Арефьев стал участником программы «Герои Ямала»
Роман Арефьев стал участником программы «Герои Ямала»
Фото:

Эпатажный депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев подписал контракт на службу в зоне спецоперации практически сразу после того, как получил мандат в новый состав городской думы. Арефьев порой устраивал яркие акции, например, сжигал на камеру доллары и выливал колу, после введения санкций против России.

В 2024 году, сразу после победы на выборах в гордуму, отправился добровольцем на СВО. На его решение повлияли события в Курской области.

"Для меня всегда было важно приносить пользу Родине, как в тылу, так и на фронте. Опыт депутатской и общественной деятельности дал мне понять, насколько важна честная, добросовестная и эффективная работа на пользу нашего общества. А участие в боевых действиях позволило переосмыслить многие вещи, осознав истинную ценность эффективного командного взаимодействия и взаимовыручки", — писал Арефьев на своей странице в VK в марте. 

Позывной «Глава»

Глава села Белоярск Приуральского района ЯНАО Андрей Рязанов ушел на СВО, в конце февраля текущего года. Он руководил поселком с 2021 года.

«Глава Белоярска Андрей Рязанов заключил срочный контракт с БАРС. Доброволец взял позывной „Глава“ и уже проходит обучение», — сообщали URA.RU его сослуживцы.

«Молодогвардейцы» на фронте

Олег Шинкарев
Олег Шинкарев
Фото:

После избирательной кампании-2024 принял решение пойти на фронт глава ямальского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Олег Шинкарев.

В зону проведения специальной военной операции вместе с Олегом Шинкаревым поехал руководитель аппарата ямальского отделения «Молодой Гвардии» Иван Тетерин, который был помощником депутата окружного законодательного собрания Василия Паршакова. К ним присоединился Илья Момот, награжденный медалью «За храбрость» II степени, для которого это уже третья командировка на фронт. Все трое проходят службу в составе бригады ГРОМ «Каскад» совместно с группой из 12 активистов МГЕР и «Волонтерской роты».

«Молодогвардейцы ведут большую работу в регионе по сбору гуманитарной помощи, помогают семьям участников СВО. Теперь будут отстаивать интересы нашей родины в зоне специальной военной операции», — писала в 2024 году глава руководитель ямальского исполкома ЕР Анастасия Казанцева в личных соцсетях.

Из активистов в десантники

Алексей Шевцов
Алексей Шевцов
Фото:

Активист из Тарко-Сале Алексей Шевцов уже принимал участие в боевых действиях в составе отряда БАРС. Вернувшись после окончания контракта на Ямал, боец с позывным «Шива», выступал с рядом инициатив, организовывал сбор средств в помощь участникам СВО.

Награжденный государственной наградой — медалью «За храбрость» II степени, а также множеством медалей общественных организаций, Шевцов участвовал в программе «Время героев», которая реализовывается по поручению президента РФ Владимира Путина, а также подавал заявку в программу «Герои Ямала».

В марте активист заключил контракт с Минобороны РФ. Его подразделение в составе 106-й дивизии ВДВ находится в зоне СВО.

«В зоне спецоперации я уже был в составе одного из подразделений БАРС, заключив контракт на полгода. Выполнял обязанности разведчика, оператора дронов. Теперь отправляюсь на фронт в составе подразделения 106 гвардейской дивизии ВДВ», — рассказал Алексей Шевцов корреспонденту.

Кроме добровольцев, есть и экс-чиновники, идущие на СВО добровольцами, чтобы избежать наказания, или в надежде снять судимость по окончании контракта. О них URA.RU писало в отдельном материале.

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В ЯНАО, как и по всей России 9 мая отметили 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В речах официальных лиц не раз звучало сравнение о преемственности поколений, наши прадеды и деды спасли мир от нацизма, а сейчас с оружием в руках военнослужащие приближают победу в зоне СВО. URA.RU вспоминает, кто из ямальских чиновников, политиков и активистов ушел добровольцами в зону спецоперации. Из депутатского кресла в сержанты медслужбы Елена Земенкова ушла на СВО с поста депутата гордумы Ноябрьска от партии ЛДПР. Она стала одной из первых женщин-военнослужащих из ЯНАО. Еще в августе 2022 года она, будучи по специальности фельдшером, заключила контракт с милицией Донецкой Народной республики и уехала в Донбасс. В результате референдума 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, а подразделения милиции в состав вооруженных сил РФ. Депутат думы города Ноябрьска Елена Земенкова в сентябре того же года была удостоена медали «За заслуги в военной медицине». В 2024 году ей было присвоено звание младшего сержанта. От выдвижения своей кандидатуры на очередных выборах Земенкова отказалась. На вопрос о возможном участии в муниципальных выборах она заявила: «Я не могу заниматься вопросами думы. Всему свое время. Каждый должен заниматься тем, что действительно важно сейчас». Победил на выборах — победим и на СВО Эпатажный депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев подписал контракт на службу в зоне спецоперации практически сразу после того, как получил мандат в новый состав городской думы. Арефьев порой устраивал яркие акции, например, сжигал на камеру доллары и выливал колу, после введения санкций против России. В 2024 году, сразу после победы на выборах в гордуму, отправился добровольцем на СВО. На его решение повлияли события в Курской области. Позывной «Глава» Глава села Белоярск Приуральского района ЯНАО Андрей Рязанов ушел на СВО, в конце февраля текущего года. Он руководил поселком с 2021 года. «Молодогвардейцы» на фронте После избирательной кампании-2024 принял решение пойти на фронт глава ямальского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Олег Шинкарев. В зону проведения специальной военной операции вместе с Олегом Шинкаревым поехал руководитель аппарата ямальского отделения «Молодой Гвардии» Иван Тетерин, который был помощником депутата окружного законодательного собрания Василия Паршакова. К ним присоединился Илья Момот, награжденный медалью «За храбрость» II степени, для которого это уже третья командировка на фронт. Все трое проходят службу в составе бригады ГРОМ «Каскад» совместно с группой из 12 активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Из активистов в десантники Активист из Тарко-Сале Алексей Шевцов уже принимал участие в боевых действиях в составе отряда БАРС. Вернувшись после окончания контракта на Ямал, боец с позывным «Шива», выступал с рядом инициатив, организовывал сбор средств в помощь участникам СВО. Награжденный государственной наградой — медалью «За храбрость» II степени, а также множеством медалей общественных организаций, Шевцов участвовал в программе «Время героев», которая реализовывается по поручению президента РФ Владимира Путина, а также подавал заявку в программу «Герои Ямала». В марте активист заключил контракт с Минобороны РФ. Его подразделение в составе 106-й дивизии ВДВ находится в зоне СВО. Кроме добровольцев, есть и экс-чиновники, идущие на СВО добровольцами, чтобы избежать наказания, или в надежде снять судимость по окончании контракта. О них URA.RU писало в отдельном материале.
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