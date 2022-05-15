Депутат из ЯНАО рассказал, зачем выливал колу и жег доллары

16 мая 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Роман Арефьев ранее в своих акциях призывал отказаться от долларов и колы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Депутат городской думы Салехарда от «Единой России» Роман Арефьев объяснил, что его демонстративные действия по уничтожению колы и долларов семь лет назад были осознанными, он уже тогда поступал правильно и не жалеет о прошлом. Об этом политик сообщил 16 мая в своем telegram-канале. «Дело в том, что я не менял своего мнения и до сих пор уверен в правильности призывов, сделанных мною 7 лет назад», — пишет Арефьев в посте в Telegram. Целью всех этих акций депутат называет не желание стать популярнее, а сознательный отказ от иностранной продукции в пользу развития российского производства. Хотя Арефьев не открещивается от сделанного, но признается, что сейчас провел бы эти акции иначе. Так же он вспоминает, как в ответ на его призыв избавиться от колы, представители бренда заявили, что не планируют уходить с российского рынка. Ранее URA.RU сообщало о самых богатых и самых скромных депутатах округа по итогам 2021 года. Роман Арефьев оказался среди вторых. Депутат известен тем, что вызывал на бой Илона Маска, а против доллара «вводил личные санкции». Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутат городской думы Салехарда от «Единой России» Роман Арефьев объяснил, что его демонстративные действия по уничтожению колы и долларов семь лет назад были осознанными, он уже тогда поступал правильно и не жалеет о прошлом. Об этом политик сообщил 16 мая в своем telegram-канале. «Дело в том, что я не менял своего мнения и до сих пор уверен в правильности призывов, сделанных мною 7 лет назад», — пишет Арефьев в посте в Telegram. Целью всех этих акций депутат называет не желание стать популярнее, а сознательный отказ от иностранной продукции в пользу развития российского производства. Хотя Арефьев не открещивается от сделанного, но признается, что сейчас провел бы эти акции иначе. Так же он вспоминает, как в ответ на его призыв избавиться от колы, представители бренда заявили, что не планируют уходить с российского рынка. Ранее URA.RU сообщало о самых богатых и самых скромных депутатах округа по итогам 2021 года. Роман Арефьев оказался среди вторых. Депутат известен тем, что вызывал на бой Илона Маска, а против доллара «вводил личные санкции».