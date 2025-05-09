09 мая 2025

«Люди ищут развлечений на улице»: тюменские рестораторы рассказали о выручке в день Победы

Выручка тюменских рестораторов падает 9 мая, но растет в следующие выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая выручка ресторанов за праздничные дни увеличивается в среднем на 12%
Общая выручка ресторанов за праздничные дни увеличивается в среднем на 12% Фото:

Тюменские рестораторы зарабатывают 9 мая меньше, чем в обычные выходные дни. Об этом URA RU рассказали с сети семейных кафе «Своя компания».

«В день Победы люди предпочитают гулять — ходят семьей на парад, ищут развлечений в городе. Поэтому выручка немного ниже, но это цифры не критичные — в пределах 3-4%», — сообщил агентству менеджер одной из точек сети в Тюмени.

Повышения выручки рестораны ожидают в выходные вслед за 9 мая. «10 и 11 числа людей будет больше, предыдущие годы показывают увеличение выручки. Абсолютные цифры назвать не можем — коммерческая тайна. Но в среднем +12% выручки ожидаем по сравнению с другими выходными», — добавили в сети.

Выручка же ресторанов быстрого питания 9 мая, наоборот, растет. Работники одной из точек сети «Ростикс» сообщают, что поток клиентов в их ресторане 9 мая традиционно на 30-40% выше.

Как ранее стало известно, больше зарабатывают в майские праздники и уличные торговцы. Их основными клиентами в праздничные выходные становятся семьи с детьми.

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Тюменские рестораторы зарабатывают 9 мая меньше, чем в обычные выходные дни. Об этом URA RU рассказали с сети семейных кафе «Своя компания». «В день Победы люди предпочитают гулять — ходят семьей на парад, ищут развлечений в городе. Поэтому выручка немного ниже, но это цифры не критичные — в пределах 3-4%», — сообщил агентству менеджер одной из точек сети в Тюмени. Повышения выручки рестораны ожидают в выходные вслед за 9 мая. «10 и 11 числа людей будет больше, предыдущие годы показывают увеличение выручки. Абсолютные цифры назвать не можем — коммерческая тайна. Но в среднем +12% выручки ожидаем по сравнению с другими выходными», — добавили в сети. Выручка же ресторанов быстрого питания 9 мая, наоборот, растет. Работники одной из точек сети «Ростикс» сообщают, что поток клиентов в их ресторане 9 мая традиционно на 30-40% выше. Как ранее стало известно, больше зарабатывают в майские праздники и уличные торговцы. Их основными клиентами в праздничные выходные становятся семьи с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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