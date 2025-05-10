Курганский депутат-командир Пономарев рассказал на Первом канале о своем прадеде

Депутат Курганской гордумы Илья Пономарев в прямом эфире на Первом канале рассказал о своем прадеде, который служил санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Парад традиционно освещали все федеральные СМИ. В одном из таких интервью принял участие член Ассоциации ветеранов Специальной Военной Операции по Курганской области Илья Пономарев. В сюжете Илья поделился историей своей семьи и рассказал о своем боевом пути», — написал на своей странице экс-депутат областной Думы Дмитрий Раиник. К посту он прикрепил видео с участием Пономарева.
В кратком интервью для Первого канала Пономарев отметил, что его нынешняя военная специальность перекликается с профессией прадеда во времена Великой Отечественной войны: «Прадед был санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Одна из моих воинских специальностей на СВО — это тоже санинструктор».
В Курганской области многие участники специальной военной операции отмечают, что их решение служить связано с семейной историей: прадеды и деды нынешних бойцов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Примеры мужества предков, среди которых были санинструкторы, артиллеристы и офицеры, становятся важной частью воспитания патриотизма и продолжения военных традиций в семьях региона.
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