10 мая 2025
09 мая 2025

Курганский депутат-командир Пономарев рассказал на Первом канале о своем прадеде

Первый канал показал курганского депутата, рассказавшего о службе своего прадеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский депутат Пономарев рассказал на Первом канале о прадеде-фронтовике
Курганский депутат Пономарев рассказал на Первом канале о прадеде-фронтовике Фото:

Депутат Курганской гордумы Илья Пономарев в прямом эфире на Первом канале рассказал о своем прадеде, который служил санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Парад традиционно освещали все федеральные СМИ. В одном из таких интервью принял участие член Ассоциации ветеранов Специальной Военной Операции по Курганской области Илья Пономарев. В сюжете Илья поделился историей своей семьи и рассказал о своем боевом пути», — написал на своей странице экс-депутат областной Думы Дмитрий Раиник. К посту он прикрепил видео с участием Пономарева.

В кратком интервью для Первого канала Пономарев отметил, что его нынешняя военная специальность перекликается с профессией прадеда во времена Великой Отечественной войны: «Прадед был санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Одна из моих воинских специальностей на СВО — это тоже санинструктор».

В Курганской области многие участники специальной военной операции отмечают, что их решение служить связано с семейной историей: прадеды и деды нынешних бойцов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Примеры мужества предков, среди которых были санинструкторы, артиллеристы и офицеры, становятся важной частью воспитания патриотизма и продолжения военных традиций в семьях региона.

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Депутат Курганской гордумы Илья Пономарев в прямом эфире на Первом канале рассказал о своем прадеде, который служил санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Об этом сообщается в социальных сетях. «Парад традиционно освещали все федеральные СМИ. В одном из таких интервью принял участие член Ассоциации ветеранов Специальной Военной Операции по Курганской области Илья Пономарев. В сюжете Илья поделился историей своей семьи и рассказал о своем боевом пути», — написал на своей странице экс-депутат областной Думы Дмитрий Раиник. К посту он прикрепил видео с участием Пономарева. В кратком интервью для Первого канала Пономарев отметил, что его нынешняя военная специальность перекликается с профессией прадеда во времена Великой Отечественной войны: «Прадед был санитарным инструктором у маршалов Рокоссовского и Василевского. Одна из моих воинских специальностей на СВО — это тоже санинструктор». В Курганской области многие участники специальной военной операции отмечают, что их решение служить связано с семейной историей: прадеды и деды нынешних бойцов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Примеры мужества предков, среди которых были санинструкторы, артиллеристы и офицеры, становятся важной частью воспитания патриотизма и продолжения военных традиций в семьях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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