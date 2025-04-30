Во многих курганских семьях были участники Великой Отечественной войны. Пример мужества дедов и прадедов, вставших на борьбу с нацизмом в 1941-ом, стал стимулом и поддержкой их правнуков в трудные время. Участники СВО из Курганской области Сергей Иванов, Леонид Федоров и Александр Овчинников рассказали URA.RU истории своих героев.
Один прадед вернулся, второй погиб
В семье ветерана СВО Сергея Иванова в майские праздники вспоминают двух героев. О Романове Александре Иннокентьевиче правнук готов рассказывать часами благодаря сохранившимся в семейном архиве документам, записям и автобиографии.
«Мой прадед Александр Иннокентьевич Романов капитан интендантской службы. Родился в деревне Романово Иркутской области в 1901 году. Участвовал в гражданской войне с 1919 года по 1923 год, где получил минно-взрывное ранение ноги. Был призван на Великую Отечественную войну в июне 1941 года. Прадед выполнял обязанности начальника финансовой части и обороны Ленинградского эвакуационного госпиталя до конца войны. Не допустил недостач и растрат. Также выполнял работу дознавателя в этом госпитале и расследовал три дела о хищении имущества», — рассказывает Иванов.
Прадед стремился к знаниям. В 1930-х годах он получил два высших образования: финансовое и юридическое. За выполнение задач во время Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной звезды, медалью за боевые отличия, медалью За Победу в Великой Отечественной войне. После войны был назначен председателем министерства юстиции Курганской области, где трудился до 1955 года. В Курганском краеведческом музее в настоящее время оформлен стеллаж с фотографиями, медалями и личными вещами Александра Романова и его правнука Сергея Иванова. Среди вещей на выставке представлен котелок, фляга для воды, трофейная немецкая кружка, табак, который получал прадед в военное время.
«С детства я увлекался изучением документов, переписок, которые остались от прадеда. Сохранился диплом о высшем образовании Ленинградского института советского строительства и права 1930 года с отметками по предметам. В послевоенные годы Романов избирался в областной совет депутатов, сохранилась стенгазета», — вспоминает Сергей Иванов.
О втором прадеде-участнике Великой Отечественной войны семье известно не много. Зяблов Илья Веденеевич родился в деревне Екимово в 1906 году. В 1943 году был призван в советскую армию в Белозерском. Служил в медсанбате рядовым. В том же году погиб, захоронен в братской могиле в Орловской области. Фотографий и других сведений не сохранилось. Иванов планирует разыскать информацию о прадеде в архивах.
Сергей Иванов на СВО был командиром отделения инженерно-саперного взвода. Выполнял задачи на Донецком направлении. Проводил инструктажи по саперному делу для мобилизованных бойцов, занимался разминированием освобожденных территорий, минировал позиции от контрнаступления противника. В июне 2023 года получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи в ночное время: наступил на мину противника. Напарнику приказал эвакуироваться из опасной зоны. А сам с раздробленной взрывом ногой выполз с заминированной территории. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Мужества. От прадедов унаследовал стремление к учебе, на СВО получил позывной «Гугл». Сейчас в нерабочее время проводит уроки мужества в школах и техникумах Кургана.
«Прадедами горжусь. Буду со штендером и портретом своего прадеда участвовать в шествии Бессмертного полка. Еще я заказал 23 штендера с портретами героев Советского Союза — уроженцев Кургана. Планирую эти штендеры передать кадетам школы города Кургана для прохождения шествием в Бессмертном полку. У Победы есть лица — это люди, которые ее ковали в бою и в тылу. Нужно, чтобы молодое поколение знало эти лица и имена», — отмечает Иванов.
Пятеро героев семьи Леонида Федорова
У военного пенсионера, участника СВО Леонида Федорова на фронтах Великой Отечественной войны сражались отец и четверо родных братьев отца. Не всем довелось вернуться в родной Половинский район.
Федоров Семен Яковлевич (1906-1974) получил не менее четырех ранений во время войны 1941-1945 годов, был пехотинцем. Сохранился приказ о представлении к награде, где Семен Федоров указан огнеметчиком 46 отдельного батальона Ранцевых огнеметов. Награжден медалью «За отвагу». Сражался в боях в Ленинградской области, гранатами поджег два танка противника, уничтожил дзот с вражескими солдатами.
Федоров Яков Яковлевич (1918-1990) принимал участие в финской войне, был дважды делегатом съездов КПСС, участник Великой Отечественной войны. Федоров Еремей Яковлевич, (1922-1941), пропал без вести, фотографии нет. Сохранилось лишь упоминание, что он служил рядовым в 132 лыжном полку. Был в последнем бою 19 октября 1941 года под Ленинградом. Федоров Федор Яковлевич (1924 — 1995) — участник войны, имеет несколько наград, в том числе медаль «За отвагу».
Младший из братьев Федоров Афанасий (Афонасий) Яковлевич (1926 — 1990) — отец Леонида Федорова. Поступил в танковое училище в 1942 году, был занесен в Сталинский резерв, находился на второй линии обороны.
Прошедший Афганистан пенсионер-пограничник Леонид Федоров ушел на специальную военную операцию в мае 2022 года добровольцем. На фронте получил позывной «Дядя Леня». Службу проходил в Луганске. Совершил две командировки и дважды был контужен. Несмотря на вторую контузию, Федоров продолжил службу до конца контракта. Помогал перевязывать и отправлять раненных в госпиталь. Сам лечился уже в Кургане, в госпитале для ветеранов боевых действий. Сейчас Федоров часто проводит школьные часы и уроки мужества. Воспитывает внуков, старший внук — Семен — мечтает продолжить военную династию, служить в ВДВ.
Родовой дом фронтовика Овчинникова
Гордится своими прадедами ветеран СВО, снайпер Александр Овчинников, участвовавший в героической операции по взятию Авдеевки. Прадед по материнской линии Рычков Иван Михайлович родом из деревни Шутино Катайского округа (1907 года рождения). Служил в артиллерийском полку. «В бою 9 марта 1945 года в районе Пютткруг исполняя обязанности яшимного, невзирая на сильный пулеметный огонь противника бесперебойно подносил снаряды к орудию, чем обеспечил выполнение поставленной боевой задачи батареи. Огнем батареи уничтожено три станковых пулемета, подбит один транспортер противника, рассеяно и частично уничтожено до 50 гитлеровцев», — сохранилась запись о подвиге Рычкова в архиве. Награжден медалью «За отвагу».
«У Рычкова Ивана Михайловича было тяжелое ранение. Вернулся он домой в 1945 году инвалидом без ноги. О прадеде по папиной линии Овчинникове Иване Алексеевиче знаем только, что он дошел до Берлина в 1945 году, пропал без вести», — говорит Александр.
В селе сохранился родовой дом фронтовика Овчинникова. «Наша семья чтит память о прадеде. Родовой дом хранит память о нем: в нем ничего не перестраивали, все почти так, как было изначально. Поколениями внуков и правнуков поддерживаем дом», — отмечает Александр. В преддверии дня Победы ветеран СВО проводит патриотические часы в школе, участвует в церемонии возложения цветов к памятнику и в шествии Бессмертного полка с портретами своих прадедов.
Командир разведроты и снайпер Александр Овчинников, участвовавший в героической операции по взятию Авдеевки в зоне СВО, вернулся в Курганскую область и открыл свое дело. В планах опытного спецназовца возрождение колхоза в родной деревне Лукина в Катайском округе.
Героический пример прадедов повлиял на выбор профессии Александра. Более 13 лет он посвятил спецназу. После службы в армии по призыву работал в отряде «Витязь» в Подмосковье. Получил профессию снайпера. Работал в правоохранительных органах ХМАО, дослужился до заместителя командира отряда. В 2017 году вышел на пенсию в звании майора и вернулся в родную деревню в Курганской области. Осенью 2023 года Александр Овчинников заключил контракт с Минобороны РФ. На СВО был командиром разведроты. Его батальон готовили к взятию одной из самых сложных точек в зоне СВО — Авдеевки в Донецкой Народной республике. В одной из вылазок командир получил ранение и потерял часть стопы. После этого боец получил инвалидность второй группы и, пройдя курс лечения, был комиссован домой. В мае в Кургане состоятся вручение Овчинникову медали «За отвагу». Самой важной наградой для себя Овчинников называет вклад в победу над врагом и возвращение домой.
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