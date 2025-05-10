10 мая 2025
09 мая 2025

Курганцы пожаловались на разрушенные тротуары из-за строительства сквера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик нарушил благоустройство придомовой территории при подвозе материалов
Подрядчик нарушил благоустройство придомовой территории при подвозе материалов Фото:

В Кургане жители дома №6 в 3-м микрорайоне Заозерного пожаловались на повреждение асфальта и тротуаров во время строительства нового сквера за школой №7. Об этом сообщается в социальных сетях.

Строители повредили асфальт и бордюры во время строительства нового сквера
Строители повредили асфальт и бордюры во время строительства нового сквера
Фото:

«Жители дома №6 в 3 микрорайоне Заозерного сообщили о повреждении асфальтового покрытия и тротуаров во время строительства нового сквера», — говорится в telegram-канале «Зазик». По словам горожан, подрядчик нарушил благоустройство придомовой территории при подвозе материалов и проезде спецтехники.

В департаменте развития городского хозяйства сообщили, что в ближайшее время специалисты обследуют участок между домом и школой. По результатам осмотра примут решение о восстановлении асфальтового покрытия и дальнейших действиях.

Ранее в Заозерном микрорайоне Кургана уже фиксировались жалобы на состояние дорог у социальных объектов. Так, жители пятого микрорайона обращались по поводу неудовлетворительного состояния проезда между детским садом №142 и школой №56, а власти обещали провести обследование и рассмотреть вопрос включения ремонта в планы по развитию инфраструктуры района.

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В Кургане жители дома №6 в 3-м микрорайоне Заозерного пожаловались на повреждение асфальта и тротуаров во время строительства нового сквера за школой №7. Об этом сообщается в социальных сетях. «Жители дома №6 в 3 микрорайоне Заозерного сообщили о повреждении асфальтового покрытия и тротуаров во время строительства нового сквера», — говорится в telegram-канале «Зазик». По словам горожан, подрядчик нарушил благоустройство придомовой территории при подвозе материалов и проезде спецтехники. В департаменте развития городского хозяйства сообщили, что в ближайшее время специалисты обследуют участок между домом и школой. По результатам осмотра примут решение о восстановлении асфальтового покрытия и дальнейших действиях. Ранее в Заозерном микрорайоне Кургана уже фиксировались жалобы на состояние дорог у социальных объектов. Так, жители пятого микрорайона обращались по поводу неудовлетворительного состояния проезда между детским садом №142 и школой №56, а власти обещали провести обследование и рассмотреть вопрос включения ремонта в планы по развитию инфраструктуры района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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