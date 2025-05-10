В Тюменскую область возвращаются заморозки

В Тюменской области ночью 12 мая ожидается похолодание — местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. Об этом предупредили в правительстве региона.
«В Тюменской области 12 мая ночью температура воздуха составит +5,+10 градусов, местами возможны заморозки — до 0,+5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12, +17 градусов, местами будет прохладнее — до +7, +12 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.
Жителей также предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре. Местами порывы его будут достигать 17 м/с.
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