10 мая 2025
09 мая 2025

В Тюменскую область возвращаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 12 мая местами похолодает до 0 градусов
Ночью 12 мая местами похолодает до 0 градусов Фото:

В Тюменской области ночью 12 мая ожидается похолодание — местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. Об этом предупредили в правительстве региона.

«В Тюменской области 12 мая ночью температура воздуха составит +5,+10 градусов, местами возможны заморозки — до 0,+5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12, +17 градусов, местами будет прохладнее — до +7, +12 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.

Жителей также предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре. Местами порывы его будут достигать 17 м/с.

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В Тюменской области ночью 12 мая ожидается похолодание — местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. Об этом предупредили в правительстве региона. «В Тюменской области 12 мая ночью температура воздуха составит +5,+10 градусов, местами возможны заморозки — до 0,+5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12, +17 градусов, местами будет прохладнее — до +7, +12 градусов», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона. Жителей также предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре. Местами порывы его будут достигать 17 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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