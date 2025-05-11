11 мая 2025

Фирма соучастника экс-мэра Нового Уренгоя Воронова завысила стоимость станции скорой помощи втрое

Прокуратура отменила допсоглашение к строительству станции скорой помощи в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Проектстройсервис» известна в ЯНАО своими долгостроями
Компания «Проектстройсервис» известна в ЯНАО своими долгостроями Фото:

Прокуратура ЯНАО опротестовала допсоглашения к строительству станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф в Салехарде. За несколько лет стоимость объекта выросла в три раза и составила более одного млрд рублей. Застройщик – компания «Проектстройсервис», один из владельцев которой находится под следствием по уголовному делу экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Подробности иска прокуратуры к окружной дирекции капстроительства и фирме Максима Лясина – в материале URA.RU.

Арбитражный суд ЯНАО частично удовлетворил требования окружной прокуратуры к дирекции капитального строительства и ООО «Проектстройсервис» по иску о проектировании и строительству станции скорой медицинской помощи при Салехардской окружной клинической больнице. Этим же проектом предусматривалось возведение территориального центра медицины катастроф.

Истец требовал признать недействительными многочисленные дополнительные соглашения с застройщиком, которые заключались в течение четырех лет. Контракт с подрядчиком окружной ДКСиН подписал в ноябре 2020 года. Стоимость работ составляла 466, 804 млн рублей. Затем объем финансирования постоянно корректировался сторонами. Финальная цена только на строительство (без проектирования) выросла почти в три раза – до 1, 147 млрд рублей. Менялся и размер аванса: он был увеличен сначала с 30 % до 50 %, а затем и до 70%.

Менялись и сроки сдачи объекта. Станцию скорой медпомощи должны были ввести в эксплуатацию к сентябрю 2022 года. Однако в ходе согласования допсоглашений последний срок был установлен на декабрь 2024 года.

В ходе судебного следствия выяснилось, что огромные платежи компания получала, не имея на руках даже готового проекта. В мае 2024 было получено отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. 

«Контракт находился на стадии проектирования, стоимость которого составляла 8 596 560 рублей, в связи с чем необходимости на данном этапе в увеличении стоимости контракта до 1 324 671 578, 00 рублей и выплате аванса 927 270 104, 60 рублей не имелось», – отмечала прокуратура в суде.

В отзывах на исковое заявление ответчики указали, что условия контракта пришлось корректировать, так как по соглашению с окружным депздравом менялись площади застройки, появились дополнительные этапы работ. Росли цены на строительные материалы, и в целом дорожала стоимость строительства. Компания закупала основные ресурсы, брала в лизинг технику. Приходилось учитывать и условия навигации на Оби и делать закупки заранее. 

Суд удовлетворил требования прокуратуры частично. Допсоглашение об изменении цены контракта с 466,80 млн рублей до 1 324,67 млн рублей были признаны недействительными.

ООО «Проектстройсервис» — строительная компания из Лабытнанги. Известна своими долгостроями. Один из совладельцев – исполнительный директор компании Максим Лясин – проходит соучастником по уголовному делу бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Находится в следственном изоляторе.

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Прокуратура ЯНАО опротестовала допсоглашения к строительству станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф в Салехарде. За несколько лет стоимость объекта выросла в три раза и составила более одного млрд рублей. Застройщик – компания «Проектстройсервис», один из владельцев которой находится под следствием по уголовному делу экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Подробности иска прокуратуры к окружной дирекции капстроительства и фирме Максима Лясина – в материале URA.RU. Арбитражный суд ЯНАО частично удовлетворил требования окружной прокуратуры к дирекции капитального строительства и ООО «Проектстройсервис» по иску о проектировании и строительству станции скорой медицинской помощи при Салехардской окружной клинической больнице. Этим же проектом предусматривалось возведение территориального центра медицины катастроф. Истец требовал признать недействительными многочисленные дополнительные соглашения с застройщиком, которые заключались в течение четырех лет. Контракт с подрядчиком окружной ДКСиН подписал в ноябре 2020 года. Стоимость работ составляла 466, 804 млн рублей. Затем объем финансирования постоянно корректировался сторонами. Финальная цена только на строительство (без проектирования) выросла почти в три раза – до 1, 147 млрд рублей. Менялся и размер аванса: он был увеличен сначала с 30 % до 50 %, а затем и до 70%. Менялись и сроки сдачи объекта. Станцию скорой медпомощи должны были ввести в эксплуатацию к сентябрю 2022 года. Однако в ходе согласования допсоглашений последний срок был установлен на декабрь 2024 года. В ходе судебного следствия выяснилось, что огромные платежи компания получала, не имея на руках даже готового проекта. В мае 2024 было получено отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. В отзывах на исковое заявление ответчики указали, что условия контракта пришлось корректировать, так как по соглашению с окружным депздравом менялись площади застройки, появились дополнительные этапы работ. Росли цены на строительные материалы, и в целом дорожала стоимость строительства. Компания закупала основные ресурсы, брала в лизинг технику. Приходилось учитывать и условия навигации на Оби и делать закупки заранее.  Суд удовлетворил требования прокуратуры частично. Допсоглашение об изменении цены контракта с 466,80 млн рублей до 1 324,67 млн рублей были признаны недействительными. ООО «Проектстройсервис» — строительная компания из Лабытнанги. Известна своими долгостроями. Один из совладельцев – исполнительный директор компании Максим Лясин – проходит соучастником по уголовному делу бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Находится в следственном изоляторе.
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