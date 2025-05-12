Курганский суд запретил самовольно менять работу осужденному экс-мэру Иванову

Бывший глава Притобольного района (Курганская область) Николай Иванов, осужденный за превышение полномочий при приемке жилья для сирот, получил новые ограничения в виде запрета на самовольную смену работы. Их для него потребовали в уголовно-исполнительной инспекции. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Уголовная инспекция УФСИН подала представление о наложении ограничения в отношении экс-главы Иванова. Ему запретили менять работу без уведомления органов», — рассказали источники. Суд требования инспекции в отношении осужденного по делу о превышении полномочий бывшего мэра удовлетворил.
URA.RU обратилось за комментариями в Притобольный районный суд. В организации ответили, что «начальник Кетовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области обратился в суд с представлением в отношении Иванова Н.П., указав в представлении, что для выработки и стимулирования правопослушного поведения, предупреждения необходимы дополнительные меры, а именно: возложение дополнительной обязанности». Суд представление удовлетворил.
Агентство не смогло получить комментарии бывшего главы администрации. Его номера телефона нет в распоряжении редакции.
В январе Иванов получил шесть лет лишения свободы условно за превышение полномочий из-за принятого в 2015 году некачественного жилья для сирот. Ему также запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Также он должен возместить моральный ущерб потерпевшим по делу. Источники редакции отметили, что новое ограничение не позволит ему случайно или умышленно нарушить положения дополнительного наказания, связанного с местом работы.
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