Нового замглавы избиркома Курганской области выберут не раньше осени. Инсайд

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Назначение замглавы избиркома в Кургане произойдет осенью 2025 года
Назначение замглавы избиркома в Кургане произойдет осенью 2025 года Фото:

Заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области после отставки Ларисы Францишко выберут не раньше сентября 2025 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона.

«Сейчас Францишко официально находится в отпуске до 17 мая. Нового замглавы изберут не раньше сентября — до выборов в облдуму и муниципалитеты в Кургане. Пока банально не до этого и избирком продолжит работу в текущем составе», — пояснил инсайдер. Выборы в Курганскую областную думу, а также в думы Шадринска, Макушинского и Шумихинского округов состоятся 14 сентября.

В Избирательной комиссии региона на запрос URA.RU отвечали, что новый зампредседателя будет избран после завершения необходимых процедур. «На основании постановления Курганской областной Думы о прекращении полномочий Ларисы Францишко, заместитель председателя будет избран из числа членов комиссии с правом решающего голоса после проведения необходимых процедур, в порядке, установленном законодательством», — указано в официальном ответе пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Депутаты Курганской областной думы приняли ее отставку 22 апреля 2025 года. 

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Заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области после отставки Ларисы Францишко выберут не раньше сентября 2025 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. «Сейчас Францишко официально находится в отпуске до 17 мая. Нового замглавы изберут не раньше сентября — до выборов в облдуму и муниципалитеты в Кургане. Пока банально не до этого и избирком продолжит работу в текущем составе», — пояснил инсайдер. Выборы в Курганскую областную думу, а также в думы Шадринска, Макушинского и Шумихинского округов состоятся 14 сентября. В Избирательной комиссии региона на запрос URA.RU отвечали, что новый зампредседателя будет избран после завершения необходимых процедур. «На основании постановления Курганской областной Думы о прекращении полномочий Ларисы Францишко, заместитель председателя будет избран из числа членов комиссии с правом решающего голоса после проведения необходимых процедур, в порядке, установленном законодательством», — указано в официальном ответе пресс-службы. Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Депутаты Курганской областной думы приняли ее отставку 22 апреля 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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