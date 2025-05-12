Заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области после отставки Ларисы Францишко выберут не раньше сентября 2025 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона.
«Сейчас Францишко официально находится в отпуске до 17 мая. Нового замглавы изберут не раньше сентября — до выборов в облдуму и муниципалитеты в Кургане. Пока банально не до этого и избирком продолжит работу в текущем составе», — пояснил инсайдер. Выборы в Курганскую областную думу, а также в думы Шадринска, Макушинского и Шумихинского округов состоятся 14 сентября.
В Избирательной комиссии региона на запрос URA.RU отвечали, что новый зампредседателя будет избран после завершения необходимых процедур. «На основании постановления Курганской областной Думы о прекращении полномочий Ларисы Францишко, заместитель председателя будет избран из числа членов комиссии с правом решающего голоса после проведения необходимых процедур, в порядке, установленном законодательством», — указано в официальном ответе пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Депутаты Курганской областной думы приняли ее отставку 22 апреля 2025 года.
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