Зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Сейчас ее супруг занимает пост руководителя СУ СК по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.
«В повестке внеочередного заседания комитета облдумы стоит вопрос о снятии обязанностей Ларисы Францишко. Она покидает пост заместителя председателя избирательной комиссии», — пояснил собеседник агентства. По данным источника URA.RU, решение связано с переездом в Екатеринбург, где сейчас служит ее муж — генерал юстиции Богдан Францишко, ранее возглавлявший курганское следственное управление.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в избирательную комиссию Курганской области. Ответ ожидается. Личным телефоном Францишко редакция не располагает.
Ранее URA.RU писало, что в феврале 2025 года Францишко был назначен руководителем СУ СКР по Свердловской области. Отмечалось, что в случае переезды Ларисы Францишко, ее место может занять человек из числа членов избиркома. Среди обсуждаемых кандидатур на замену — Геннадий Старцев.
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