В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО бойцом

В Ишимском районе Тюменской области 12 мая простились с участником специальной военной операции Андреем Сухановым. Об этом сообщили пресс-службе в районной администрации.
«12 мая 2025 года Ишимский район простился с участником специальной военной операции, Сухановым Андреем Дмитриевичем. В памяти близких, друзей и земляков он останется светлым, добрым и трудолюбивым человеком, образцом стойкости, мужества и отваги», — рассказали в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с ефрейтором Иваном Лыжиным. Он погиб в ходе специальной военной операции 17 апреля.
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