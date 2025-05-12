В Тюменской области простились с погибшим в ходе СВО бойцом

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Похороны прошли 12 мая
Похороны прошли 12 мая Фото:

В Ишимском районе Тюменской области 12 мая простились с участником специальной военной операции Андреем Сухановым. Об этом сообщили пресс-службе в районной администрации.

«12 мая 2025 года Ишимский район простился с участником специальной военной операции, Сухановым Андреем Дмитриевичем. В памяти близких, друзей и земляков он останется светлым, добрым и трудолюбивым человеком, образцом стойкости, мужества и отваги», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с ефрейтором Иваном Лыжиным. Он погиб в ходе специальной военной операции 17 апреля.

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В Ишимском районе Тюменской области 12 мая простились с участником специальной военной операции Андреем Сухановым. Об этом сообщили пресс-службе в районной администрации. «12 мая 2025 года Ишимский район простился с участником специальной военной операции, Сухановым Андреем Дмитриевичем. В памяти близких, друзей и земляков он останется светлым, добрым и трудолюбивым человеком, образцом стойкости, мужества и отваги», — рассказали в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с ефрейтором Иваном Лыжиным. Он погиб в ходе специальной военной операции 17 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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