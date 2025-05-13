Жителям Тюмени предлагают отправиться в путешествие на арендованных автодомах

Развитие внутреннего туризма подталкивает к новым форматам путешествий. Все большей популярностью у жителей Тюмени пользуется отдых в домах на колесах, но приобретать их совсем не обязательно. Аналитики «Авито Услуг» предоставили подборку наиболее комфортабельных автодомов, которые можно взять в аренду.
«Открывает подборку полноценный автодом дом на базе Fiat Ducato, рассчитанный на проживание до шести человек. Внутри – кухонная зона с плитой и микроволновкой, биотуалет, душ и даже стиральная машина, а жить в автодоме можно и при температуре до -25°C. В наличии также солнечные панели, два телевизора, кондиционер, велобагажник, бак для чистой и сырой воды по 100 литров. Стоимость аренды – 17 тысяч рублей в сутки», — поделились эксперты с URA.RU.
Для больших компаний в Тюмени можно арендовать просторный автодом на семь посадочных мест. Кемпер оборудован зоной для отдыха и сна, кухонной техникой, а также душевой лейкой и биотуалетом. Для управления домом на колесах необходимо водительское удостоверение категории «B». Стоимость аренды – от 15 тысяч рублей в сутки.
Самым бюджетным вариантом в Тюмени стала аренда прицепа-кемпера. Стоимость начинается от 2,7 тысяч рублей в сутки. Внутри – всё необходимое для комфортного отдыха: просторные спальные места, встроенная кухонная техника, бак для питьевой воды и удобный столик для завтрака на природе.
При этом купить дом на колесах в Тюмени можно за 860 тысяч рублей. Владелец сам переоборудовал автомобиль из автобуса. Для путешествий здесь две спальные зоны на четыре человека, посадочные места, туалетная комната с биотуалетом, шкаф для одежды, кухонная зона с раковиной и газовая плита.
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