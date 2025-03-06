06 марта 2025

Жителям Тюмени предлагают купить дома на колесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодома в Тюмени стоят от 860 тысяч до 2,2 млн рублей
Автодома в Тюмени стоят от 860 тысяч до 2,2 млн рублей Фото:

Стоимость домов на колесах, выставленных на продажу в Тюмени, составляет от 860 тысяч до 2,2 млн рублей. Информация об этом указана на интернет-площадках бесплатных объявлений. 

«Продаю автодом на базе автобуса Hyundai County. Переоборудован в 2023 году, категория D. Характеристики: две спальные зоны на четыре человека; посадочные места: семь; туалетная комната с биотуалетом; шкаф для одежды; кухонная зона с раковиной, газовая плита. Стоимость: 860 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений о продаже автодома.

Самый дорогой из предложенных в открытом доступе вариантов также является «самоделкой». То есть, владелец транспорта сам переоборудовал его в автодом, но не до конца. «Покупали для постройки автодома, закупили много интересного для этого, сделали „пробную версию“, утеплялся весь кузов, спать комфортно как в жару, так и в мороз. Идеальный вариант для воплощения своих идей и желаний при постройке кемпера мечты. Стоимость: 2,2 млн рублей», — указано в объявлении.

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Стоимость домов на колесах, выставленных на продажу в Тюмени, составляет от 860 тысяч до 2,2 млн рублей. Информация об этом указана на интернет-площадках бесплатных объявлений.  «Продаю автодом на базе автобуса Hyundai County. Переоборудован в 2023 году, категория D. Характеристики: две спальные зоны на четыре человека; посадочные места: семь; туалетная комната с биотуалетом; шкаф для одежды; кухонная зона с раковиной, газовая плита. Стоимость: 860 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений о продаже автодома. Самый дорогой из предложенных в открытом доступе вариантов также является «самоделкой». То есть, владелец транспорта сам переоборудовал его в автодом, но не до конца. «Покупали для постройки автодома, закупили много интересного для этого, сделали „пробную версию“, утеплялся весь кузов, спать комфортно как в жару, так и в мороз. Идеальный вариант для воплощения своих идей и желаний при постройке кемпера мечты. Стоимость: 2,2 млн рублей», — указано в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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