Жителям Тюмени предлагают купить дома на колесах

Стоимость домов на колесах, выставленных на продажу в Тюмени, составляет от 860 тысяч до 2,2 млн рублей. Информация об этом указана на интернет-площадках бесплатных объявлений.
«Продаю автодом на базе автобуса Hyundai County. Переоборудован в 2023 году, категория D. Характеристики: две спальные зоны на четыре человека; посадочные места: семь; туалетная комната с биотуалетом; шкаф для одежды; кухонная зона с раковиной, газовая плита. Стоимость: 860 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений о продаже автодома.
Самый дорогой из предложенных в открытом доступе вариантов также является «самоделкой». То есть, владелец транспорта сам переоборудовал его в автодом, но не до конца. «Покупали для постройки автодома, закупили много интересного для этого, сделали „пробную версию“, утеплялся весь кузов, спать комфортно как в жару, так и в мороз. Идеальный вариант для воплощения своих идей и желаний при постройке кемпера мечты. Стоимость: 2,2 млн рублей», — указано в объявлении.
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