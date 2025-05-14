14 мая 2025

В Тюмени значительно вырос интерес к фрилансерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос бизнеса на фрилансеров увеличился на 8%
Спрос бизнеса на фрилансеров увеличился на 8% Фото:

За последний год спрос на услуги фрилансеров в Тюмени значительно вырос во всех сферах. Особенно это заметно среди специалистов IT, дизайна и маркетинга, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуги».

«14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кто выбирает гибкую форму занятости. По данным Авито Услуг, по сравнению с апрелем прошлого года в Тюмени спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, дизайна и маркетинга — спрос на них увеличился на 38% за год», — рассказали специалисты.

По их словам, компании все чаще берут сотрудников на удаленную форму занятости, что стимулирует рост предложений от самозанятых. Так, интерес бизнеса к услугам фрилансеров увеличился на 8% за год, что привело к увеличению объявлений от бухгалтеров (+33%), юристов (+18%), строителей (+60%), проектировщиков (+67%) и дизайнеров интерьеров (+68%).

Также отмечается рост интереса к индустрии красоты с приходом весны. Сейчас особенно востребованы мастера по бровям и ресницам: спрос вырос на 25% за год, а предложений стало больше на 29%. Несмотря на то, что специалисты работают и в салонах и на дому, зафиксирован рост спроса на 20% на аренду рабочих мест.

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За последний год спрос на услуги фрилансеров в Тюмени значительно вырос во всех сферах. Особенно это заметно среди специалистов IT, дизайна и маркетинга, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуги». «14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кто выбирает гибкую форму занятости. По данным Авито Услуг, по сравнению с апрелем прошлого года в Тюмени спрос на услуги специалистов такого типа заметно вырос. Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, дизайна и маркетинга — спрос на них увеличился на 38% за год», — рассказали специалисты. По их словам, компании все чаще берут сотрудников на удаленную форму занятости, что стимулирует рост предложений от самозанятых. Так, интерес бизнеса к услугам фрилансеров увеличился на 8% за год, что привело к увеличению объявлений от бухгалтеров (+33%), юристов (+18%), строителей (+60%), проектировщиков (+67%) и дизайнеров интерьеров (+68%). Также отмечается рост интереса к индустрии красоты с приходом весны. Сейчас особенно востребованы мастера по бровям и ресницам: спрос вырос на 25% за год, а предложений стало больше на 29%. Несмотря на то, что специалисты работают и в салонах и на дому, зафиксирован рост спроса на 20% на аренду рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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