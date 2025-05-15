В Тюменской области упал объем ввода жилья

В Тюменской области на 19% упал объем ввода жилья
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Рекордные показатели по вводу жилья были зафиксированы в 2024 году
Рекордные показатели по вводу жилья были зафиксированы в 2024 году Фото:

В Тюменской области на 19% снизился объем ввода жилья. Об этом сообщили специалисты Тюменьстата.

«Объем ввода жилья в Тюменской области в первом квартале 2025 года сократился на 19% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. За январь-март он составил 706,8 тысяч квадратных метров», — говорится в отчете аналитиков.

По данным специалистов Тюменьстата, в первом квартале 2024 года в Тюменской области было введено 872,6 тысяч квадратных метров жилья, тогда рост составлял 41% к уровню предыдущего года. За весь 2024 год в регионе были введены рекордные 2,6 миллионов квадратного метра жилья.

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В Тюменской области на 19% снизился объем ввода жилья. Об этом сообщили специалисты Тюменьстата. «Объем ввода жилья в Тюменской области в первом квартале 2025 года сократился на 19% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. За январь-март он составил 706,8 тысяч квадратных метров», — говорится в отчете аналитиков. По данным специалистов Тюменьстата, в первом квартале 2024 года в Тюменской области было введено 872,6 тысяч квадратных метров жилья, тогда рост составлял 41% к уровню предыдущего года. За весь 2024 год в регионе были введены рекордные 2,6 миллионов квадратного метра жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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