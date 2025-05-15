15 мая 2025

В Тюмень завезли новые доллары

В обменных пунктах Тюмени появились доллары нового образца
© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта нового образца есть в единичных банках Тюмени
Валюта нового образца есть в единичных банках Тюмени Фото:

В одном из банков Тюмени появились доллары нового образца. Банкноты выпущены в 2017 году. Об этом URA.RU сообщил кассир финансового учреждения.

«Валюта нового образца есть в наличии. Год выпуска купюр — 2017», — сообщила кассир.

Во многих тюменских банках долларов нового образца нет уже давно. Самые свежие купюры, которые удалось найти URA.RU, были выпущены в 2013 году, самые поздние — в 2006 году. Сами кассиры обменников сообщают, что валюта нового образца появляется в местных банках редко и в основном ее привозят туристы из-за границы.

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В одном из банков Тюмени появились доллары нового образца. Банкноты выпущены в 2017 году. Об этом URA.RU сообщил кассир финансового учреждения. «Валюта нового образца есть в наличии. Год выпуска купюр — 2017», — сообщила кассир. Во многих тюменских банках долларов нового образца нет уже давно. Самые свежие купюры, которые удалось найти URA.RU, были выпущены в 2013 году, самые поздние — в 2006 году. Сами кассиры обменников сообщают, что валюта нового образца появляется в местных банках редко и в основном ее привозят туристы из-за границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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