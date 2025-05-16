В Нижневартовске затягиваются сроки сдачи проблемной новостройки

В Нижневартовске (ХМАО) возведение многоэтажки на улице Героев Самотлора затягивается. Его строительство началось 13 лет назад, а после «заморозки» возобновилось в 2022 году. Новый подрядчик обещал завершить работы к 16 июня, но власти города и прокуратура сомневаются в этом заявлении.
«Работы планируется завершить к 16 июня 2025 года, после чего начнется передача квартир собственникам. Однако прокурор города Александр Еременко выразил сомнения в том, что застройщик успеет закончить все работы вовремя, напомнив о коллективном обращении дольщиков в прокуратуру из-за срыва сроков передачи жилья», — сообщается на сайте нижневартовской думы.
Объект находится и под пристальным контролем депутатов. По словам ее председателя Алексея Сатинова, ранее застройщику — компании «ГарантСтройМонтаж», было рекомендовано ускорить темпы работ и привлечь дополнительные бригады, чтобы успеть в срок. До назначенного времени остался месяц. Сейчас на объекте трудятся от 50 до 60 человек, готовность дома оценивается в 95-97%. Многоэтажка рассчитана на 254 квартиры и почти 14 тысяч квадратных метров площади.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте строительная фирма «Абсолют» заплатит штраф за некачественную работу и срыв срока ввода в эксплуатацию дома. Завершение строительства восьмой год ждут дольщики.
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