08 апреля 2025

В Сургуте за срыв срока ввода дома в ЖК «Уютный» подрядчик выплатит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Абсолют» заплатит штраф за срыв срока ввода в эксплуатацию дома, которого восьмой год ждут дольщики (архивное фото)
Компания «Абсолют» заплатит штраф за срыв срока ввода в эксплуатацию дома, которого восьмой год ждут дольщики (архивное фото) Фото:

В Сургуте строительная фирма «Абсолют» заплатит штраф за некачественную работу и срыв срока ввода в эксплуатацию дома, которого восьмой год ждут дольщики. Об этом URA.RU сообщили в Фонде защиты прав граждан.

«Фондом в адрес ООО „Абсолют“ предъявлены претензии по качеству выполненных по договору работ и претензии о нарушении (срыве) сроков их выполнения», — сообщили агентству в Фонде защиты прав граждан. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства проблемного объекта между Фондом и ООО «Абсолют» был заключён 27 апреля 2023 года. К июлю текущего года обязательства по договору должны были быть выполнены, однако подрядчик не справился.

В случае неоплаты штрафов, средства с компании будут взысканы в рамках банковской гарантии, также, как и неосвоенные строителями деньги. По данным СБИС на 8 апреля операции по счетам ООО «Абсолют» по решению налоговой службы приостановлены, подан иск о банкротстве компании. На момент публикации материала генеральный директор предприятия Сергей Волчков, а также учредитель Светлана Исупова не ответили на телефонные звонки агентства. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте проблемный жилой комплекс «Уютный», который возводят восьмой год, будет достраивать новый подрядчик. Договор после проведения конкурса планируется заключить до конца апреля.

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В Сургуте строительная фирма «Абсолют» заплатит штраф за некачественную работу и срыв срока ввода в эксплуатацию дома, которого восьмой год ждут дольщики. Об этом URA.RU сообщили в Фонде защиты прав граждан. «Фондом в адрес ООО „Абсолют“ предъявлены претензии по качеству выполненных по договору работ и претензии о нарушении (срыве) сроков их выполнения», — сообщили агентству в Фонде защиты прав граждан. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства проблемного объекта между Фондом и ООО «Абсолют» был заключён 27 апреля 2023 года. К июлю текущего года обязательства по договору должны были быть выполнены, однако подрядчик не справился. В случае неоплаты штрафов, средства с компании будут взысканы в рамках банковской гарантии, также, как и неосвоенные строителями деньги. По данным СБИС на 8 апреля операции по счетам ООО «Абсолют» по решению налоговой службы приостановлены, подан иск о банкротстве компании. На момент публикации материала генеральный директор предприятия Сергей Волчков, а также учредитель Светлана Исупова не ответили на телефонные звонки агентства.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте проблемный жилой комплекс «Уютный», который возводят восьмой год, будет достраивать новый подрядчик. Договор после проведения конкурса планируется заключить до конца апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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