16 мая 2025

Тюменцы пожаловались на женщин, ворующих пожертвования для детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Три женщины опустошили коробку с вещами для пожертвований в ТРЦ «Вояж»
Три женщины опустошили коробку с вещами для пожертвований в ТРЦ «Вояж» Фото:

Тюменка пожаловалась на воровство из коробки с пожертвованиями для детей. По ее словам, три женщины забирали эти вещи посреди дня в ТРЦ «Вояж».

«Тюменки воруют пожертвования детей. Грабеж в ТРЦ „Вояж“» написала очевидица в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Она также сняла их действия на камеру. На кадрах видно, как три женщины достают вещи из коробки с пожертвованиям. В комментариях под видео тюменцы очень возмущаются этой ситуацией. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Тюменка пожаловалась на воровство из коробки с пожертвованиями для детей. По ее словам, три женщины забирали эти вещи посреди дня в ТРЦ «Вояж». «Тюменки воруют пожертвования детей. Грабеж в ТРЦ „Вояж“» написала очевидица в telegram-канале «ЧС Тюмень». Она также сняла их действия на камеру. На кадрах видно, как три женщины достают вещи из коробки с пожертвованиям. В комментариях под видео тюменцы очень возмущаются этой ситуацией. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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