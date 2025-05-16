Тюменка пожаловалась на воровство из коробки с пожертвованиями для детей. По ее словам, три женщины забирали эти вещи посреди дня в ТРЦ «Вояж».
«Тюменки воруют пожертвования детей. Грабеж в ТРЦ „Вояж“» написала очевидица в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Она также сняла их действия на камеру. На кадрах видно, как три женщины достают вещи из коробки с пожертвованиям. В комментариях под видео тюменцы очень возмущаются этой ситуацией. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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