В Тюменской области подскочили объемы контрафактного алкоголя

В Тюменской области объем изъятого нелегального алкоголя за первые три месяца 2025 года вырос в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
«За первые три месяца 2025 года было изъято 43,3 тысячи литров нелегальной продукции, а за аналогичный период прошлого года — 2,9 тысячи литров. Объем конфискованного в Тюменской области нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вырос в 14 раз в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в управлении корреспонденту РБК Тюмень.
По данным ведомства, чаще всего выявляются подделки алкоголя среднего и нижнего ценового сегмента. При этом случаев нелегального производства в регионе не зафиксировано.
Ранее в марте 2025 года аналитики Тюменьстата сообщали о росте цен на алкогольные напитки в Тюмени на 6% по сравнению с концом декабря 2024 года. Подорожание алкоголя происходило на фоне общего увеличения стоимости ряда продуктов питания в регионе. Эксперты отмечают, что повышение цен может способствовать росту спроса на нелегальную продукцию.
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