Вечером 17 мая на реке Обь в Салехарде были замечены первые подвижки льда. Об этом сообщили Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.
«Первая подвижка льда в районе салехардского гидропоста произошла 17 мая вечером. Льдины немного подвигались и вновь остановились», — сообщили гидрологи «Север-Пресс».
Они сообщили, что подвижки могли произойти из-за сильного ветра, однако это признак скорого вскрытия реки. Такие данные дают основание предполагать, что ледоход в Салехарде начнется уже завтра.
В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда.
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