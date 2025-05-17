17 мая 2025
16 мая 2025

В Салехарде заметили первые подвижки льда. Видео

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Возможно ледоход в Салехарде начнется уже в воскресенье
Возможно ледоход в Салехарде начнется уже в воскресенье Фото:

Вечером 17 мая на реке Обь в Салехарде были замечены первые подвижки льда. Об этом сообщили Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

«Первая подвижка льда в районе салехардского гидропоста произошла 17 мая вечером. Льдины немного подвигались и вновь остановились», — сообщили гидрологи «Север-Пресс».

Они сообщили, что подвижки могли произойти из-за сильного ветра, однако это признак скорого вскрытия реки. Такие данные дают основание предполагать, что ледоход в Салехарде начнется уже завтра.

В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда.

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Вечером 17 мая на реке Обь в Салехарде были замечены первые подвижки льда. Об этом сообщили Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО. «Первая подвижка льда в районе салехардского гидропоста произошла 17 мая вечером. Льдины немного подвигались и вновь остановились», — сообщили гидрологи «Север-Пресс». Они сообщили, что подвижки могли произойти из-за сильного ветра, однако это признак скорого вскрытия реки. Такие данные дают основание предполагать, что ледоход в Салехарде начнется уже завтра. В ЯНАО перевозки между Салехардом и Лабытнанги в районе главной переправы с 18 мая будут осуществляться вертолетами и судами на воздушной подушке. Изменения внесены из-за приближающегося ледохода и подвижек льда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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