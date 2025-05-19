В Тюмени прошел суд над арестованным за махинации с оружием подполковником Росгвардии

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО подполковника Росгвардии Дмитрия Шевченко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом без указания обстоятельств уголовного дела агентству сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Шевченко был задержан силовиками в начале мая. Следствие предполагает, что он незаконно забрал себе три ружья, которые местные жители добровольно сдали в управление Росгвардии.
«Ленинский суд Тюмени избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. До 12 июля 2025 г.», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменских судов.
Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко был задержан в начале мая. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, в 2024 году силовик присвоил себе три ружья общей стоимостью 55 000 рублей. Расследованием уголовного дела занимается региональное управление СКР по Тюменской области.
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