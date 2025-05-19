«Специально подожгли»: появилась версия о причинах пожара в тюменской квартире на Одесской

В Тюмени одна из жительниц дома, где 18 мая произошел пожар, утверждает, что поджог квартиры был умышленным. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Однако по версии МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
«В квартире был мужчина и его специально подожгли и не выпускали. Это был поджог. В конечном итоге мужчину спасли, обошлось без жертв», — рассказала соседка. Женщина добавила, что это именно она вызвала спасателей.
Пожар в пятиэтажном доме по улице Одесской произошел вечером 18 мая. Из здания было эвакуировано 25 человек, среди них — дети. В МЧС отчитались, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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