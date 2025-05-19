Трупы птиц и фекалии в подвале: топ управляющих компаний Тюмени с самым низким рейтингом

Неубранные дворы, грязь в подъездах и затопленные фекалиями подвалы — главные претензии тюменцев к работе местных управляющих компаний. URA.RU собрало топ УК с одними из самых низких рейтингов. Обзор составлен на основе отзывов и данных сервиса 2ГИС.
Самый низкий рейтинг — 2,1 балла — у компании «Алма». Среди основных претензий тюменцев — неубранные дворы, неработающие домофоны и невозможность дозвониться до специалистов УК. «Управляющая компания отвратительная! Берут деньги за свои услуги, но их не выполняют. <…> Все таблички на домофонах оторваны, магнитные замки не работают и во дворе уже живет стая бродячих собак, свет вечерами работает через раз, уборка в подъездах проводится не регулярно, до сих пор стоит новогодний декор», — такой отзыв о компании «Алма» оставила тюменка Александра Жернова.
У Управляющей компании по содержанию жилищного фонда рейтинг 2,7 балла. В мае горожане жаловались на то, что в их домах до сих пор работают батареи, в то время как температура воздуха на улице составляла 20 градусов тепла.
Компания «Правый берег» среди тюменцев получила рейтинг 2,8. Среди претензий — невыполненные месяцами заявки, хамское отношение сотрудников и запущенную придомовую территорию.
УК «Жилсервисуют» горожане оценили на 2,9 балла. Там горожане жалуются на затопленные фекалиями подвалы, трупы птиц и мусор на территории. «Подвал дома весь в мусоре с 1 по 4 этаж, весь подвал в фекалиях, с забитыми выпусками, канализацией. Крыша вся дырявая, усеяна трупами голубей и бесконечным голубиным пометом», — такой отзыв оставила жительница дома по улице Тектсильная.
На 3 балла жители Тюмени оцени УК на Пражской. В одном из домов недавно затопило подвал из-за чего в подъезде завелись мошки. По словам местных, сотрудники компании не спешат разбираться в ситуации.
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